🎤 🎦 Слепые прослушивания 2: безучастность Балана и трэш-метал для Потапа

За два эфира нового сезона «Голосу країни» не прошли в следующий тур пока только пять участников из 25. Цифра небольшая, если сравнивать этот сезон с предыдущими. Но, кажется, в этом и заключается весь смак проекта, слоган которого гласит: «Звезды среди нас». Ведь, ясное дело, звезд же не может быть мало.

Лидером второго этапа по количеству набранных участников стал Монатик. Певец смог уговорить пятерых вокалистов выбрать именно его в качестве тренера. На втором месте по популярности оказался Потап, который пополнил свою команду тремя новыми участниками. Следом – Тина Кароль и ее две новые вокалистки. А вот команда Балана не изменилась. Даже участник, исполнивший песню Дана Балана «Люби», сначала сам, а потом в дуэте с мировой знаменитостью, остановил свой выбор на Монатике.

Первым на сцену «Голосу країни» вышел коллектив бандуристов «Шпилясті кобзарі». Талантливые ребята исполнили историческую композицию «Щедрик» и развернули к себе кресла Потапа и Дана Балана. В конце концов группа выбрала команду Потапа.

Все четыре кресла развернул к себе певец из Молдовы Даниэль Швец. Исполнитель поразил не только своим голосом, но и жизненной историей, тронув тренеров практически до слез. В 16 лет у парня обнаружили онкологию на третьей стадии. Но случилось чудо – он начал выздоравливать. По словам Даниэля, именно музыка помогла найти внутренние силы. Сейчас парень учится в консерватории и работает солистом в Национальной опере Молдовы. И стоило только зрителям решить, что земляк выберет земляка, как Даниэль остановил свой выбор на Дмитрие Монатике.

Следующей, кому удалось развернуть кресла тренеров, стала Анастасия Каманина из города Дубны Московской области. Девушка исполнила хит певицы Бейонсе Crazy in love, после чего спела свой рэп, аккомпанируя на пианино. Исполнение буквально сразило тренеров. В результате длительных уговоров девушка стала частью команды Монатика.

После Каманиной в зале прозвучала знакомая всем песня «Люби» Дана Балана в исполнении Александра Мороза. Дан был приятно поражен услышанным и первым развернулся к исполнителю. Но, как оказалось позже, спетая Морозом песня вообще не предназначалась Балану, ведь певец даже не знал, что Дан будет в этом году одним из тренеров. Александр выбрал команду Монатика.

Ярослав Кошельник попал в команду Потапа. Парень работает волочильщиком на «Стальканате», а в свободное время поет в хоре. Еще учась в техникуме, Ярослав всегда работал руками, так как считал, что именно так можно заработать денег. В свое время парень пел на творческих мероприятиях в техникуме, в академии, на корпоративах. На проект пришел потому, что хочет вдохновить других менять свою жизнь.

Пожалуй, самым ярким выступлением этого сезона стало выступление Виктории Ягич. 33-летняя мама двоих детей исполнила хит Metallica, чем буквально завоевала сердца сразу всех тренеров, а выбрала команду Потапа.

Следующими исполнителями, прошедшими дальше, стали Влад и Роман Торанцовы. Братский дуэт развернул к себе кресла Тины Кароль и Монатика. Ребята выбрали команду украинского мультиартиста.

Голос Кристины Сквирской, кажется, еще не раз удивит зрителей «Голоса». Примечательно, что исполнительница никогда ранее в жизни не стояла на сцене. Когда-то неуверенная в себе девушка просто покорила Монатика. Тренер сказал, что если бы ангелы умели петь, то пели бы они, пожалуй, голосом Кристины Сквирской.

Интересную интерпретацию украинского хита «Цьомаю» от дуэта Дзидзьо и Ольги Цибульской представила Гульназ Хасанова из столицы Татарстана. Голос Гульназ развернул кресла Потапа и Тины Кароль. Тут зрители немного удивились, ведь во время исполнения хита Ольга Цибульская за кулисами призналась Кате Осадчей, что продюсером этой песни был Монатик, поэтому все решили, что соавтор должен развернуться к исполнительнице. Но нет, Монатик держался до последнего.

Финальным аккордом этого воскресного вечера стало выступление Ники Тупилко. Девушка развернула к себе все красные кресла и выбрала команду Тины Кароль, кстати, якобы благодаря Дану Балану, который заблокировал выбор Монатика, тем самым ограничив выбор певицы.

Что касается флирта между Даном и Тиной – ясного мало. Симпатия между тренерами пока не переходит границ шуток и совместных танцев под песни участников.

Напомню, следующий этап слепых прослушиваний состоится уже в это воскресенье, 3 февраля, в 21:00 на телеканале «1+1».