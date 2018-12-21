🎤⭐Все, что нужно знать о новом сезоне «Голосу країни»

В коридорах 12-го павильона достаточно тесно, кто-то не отходит от обогревателей, кто-то попивает воду перед тем, как появиться на сцене. Мандраж, страх и даже слезы – напряжение буквально зашкаливает. В это же время где-то раздаются крики радости. «Значит прошли», – комментируют происходящее родственники участников. C 17 по 20 декабря на ВДНХ проходила запись слепых прослушиваний. Как говорят организаторы, желающих завоевать статуэтку в этом году рекордно много, а поэтому прослушивания и отбор вокалистов, которые пройдут в следующий тур, затянулись до поздней ночи.

Отмечу, что в этом году состав участников достаточно разнообразный. Кто-то старается всячески удивить тренеров, играя голосом либо резко меняя тональности, а кто-то вообще не заморачивается, полагаясь на свой талант.

Несмотря на частичную смену тренерского состава в этом году, иногда казалось, что Сергея Бабкина и Джамалы в прошлом сезоне не было вовсе, – MONATIK и Dan Balan удалось отлично, как по мне, вписаться в старый костяк команды тренеров.

Ну и, конечно же, эти сладкие облегающие платья Тины – кажется, все снова на своих местах.

Что же все-таки изменится в этом сезоне, о чем он будет и как собирали дарования по всей стране – про это в эксклюзивном интервью «Телекритике» рассказал креативный продюсер «Танців із зірками» и «Голосу країни» на «1+1» Владимир Завадюк.

О смене тренерского состава

Не переживайте, с Джамалой и Бабкиным все в порядке. (Улыбается.) Все дело в том, что это требование формата The Voice – каждые два года менять тренерский состав.

И делается это для того, чтобы шоу было интересней, развивалось более динамично и дарило зрителю новые эмоции.

Почему MONATIK и Dan Balan

Вы не поверите, но перед тем, как стать тренерами «Голосу країни», претенденты сами проходят кастинг, где мы, члены команды «1+1», являемся его судьями. Забегая немного вперед, скажу, что Дима MONATIK прошел этот кастинг не с первого раза.

До этого он был тренером детского «Голоса». Его участие в «Голос. Діти» было связано еще и с тем, что в этот период он сам стал папой и это очень повлияло на все его творчество. Дима очень динамично развивался в последние годы и времени на все у него, ясное дело, не хватало. И вот сейчас я очень рад, что Диме удалось присоединиться к нашей команде, так как считаю, что на сегодня MONATIK – один из самых ярких и топовых исполнителей в Украине.

Про Dan Balan могу сказать, что мы не один год обсуждали с командой присутствие в составе тренеров «Голоса країни» мировой звезды. Главные требования у нас были достаточно простые – чтобы персона была узнаваема, популярна и с богатым профессиональным опытом. Поэтому выбор пал на Dan Balan, который успешно прошел наш кастинг. И мы ничуть не жалеем, так как это не только звезда мирового масштаба, но и певец, который был номинирован на известную музыкальную премию Grammy как соавтор хита Live Your Life в исполнении певицы Rihana и рэпера T.I.

Об изменениях в правилах «Голосу країни 9»

Каждый год форматчик предлагает нам изменения, и мы можем или согласиться с ними, или нет. Вот как, к примеру, в прошлом сезоне мы опробовали на нашем регионе «неповороты» для тех тренеров, которые не нажали на кнопку. В этом году мы вернули повороты.

Почему? Потому что мы понимаем, что нашим зрителям важно сопереживать участникам, а участникам важно слышать фидбэк от тренеров, чтобы понимать, в чем были их ошибки и что нужно сделать, чтобы пройти в следующий тур.

Также в этом году мы внедряем новое изменение, которое называется «блок». Оно было успешно протестировано правообладателями в Голландии, а также в США. В чем суть? Один раз за сезон один из судей может заблокировать своего конкурента. Для реализации этого изменения на тренерском кресле, кроме знакомой нам большой красной кнопки, появятся еще три. Нажимая одну из них, тренер автоматически выбирает участника и блокирует конкурента. Конкурент, поворачиваясь, понимает, что его кресло горит не белым, а красным светом – значит, его заблокировали.

Кто его заблокировал, ясное дело, он может только догадываться или посмотреть время нажатий, либо другой тренер сам признается, что именно он или она его заблокировали. Таким образом, это добавляет градус в соперничество между тренерами.

О чем будет этот сезон

Во всем мире этот сезон – сезон самородков. Он о тех людях, которых мы часто встречаем на улице, знаем лично, это наши соседи, но мы даже не догадываемся, что они обладают невероятным голосом.

И когда мы только начали кастинг, нам сразу стало понятно, что в этом году к нам пришли не только участники кавер-бэндов или бывшие вокалисты, либо те, кто уже давно занимаются музыкой, а к нам пришли люди, которые все 9 сезонов выжидали, боялись прийти на это шоу.

И я могу с гордостью сказать, что наконец-то они набрались смелости, поняли, что, возможно, это их шанс, поверили в себя и пришли участвовать в наш проект. Поэтому этот сезон будет больше о самородках, нежели уже об ограненных талантах, также в нем не будет звезд, как это было в прошлом сезоне. И этот сезон мы делаем под слоганом: «Голос країни: зірки серед нас».

Этот слоган был выбран тоже не случайно, так как мы надеемся, что и этот сезон сможет подарить стране новых уникальных исполнителей.

О кастингах

В этом году мы возобновили кастинги в городах и, кажется, не ошиблись. Благодаря этому мы получили огромнейшее количество интересных исполнителей, которые на прошлые кастинги не доезжали до Киева по совершенно разным причинам, например, из-за финансовых трудностей.

Всего мы побывали в шести городах, в каждом из которых приток желающих был не менее тысячи людей – это уже около 6 тысяч, в Киеве – 4 тысячи – это минимум. В итоге, мы прослушали, наверное, около 10 тысяч вокалистов, из которых, я напомню, на слепые прослушивания прошло около 100.

Об участниках

В этом году рекордно большое количество участников – если сравнивать с прошлым сезоном, то где-то в два раза. И связано это как раз с кастингами в регионах.

Помню, мы приехали во Львов, первый город, в котором слушали претендентов, увидели количество желающих и поняли, что на следующие города нам нужна группа побольше. (Улыбается.) Кстати, тогда мы работали фактически до часу ночи.

О формате

Увеличение количества участников не означает увеличение эпизодов – это важно. Ведь есть формат, по которому мы строго работаем. Конечно, мы из года в год тесно общаемся с правообладателями и меняем формат, в зависимости от их требований, предлагаем свои коррективы, исходя из менталитета нашей страны, но делаем это только с их ведома.

Но есть правила, которые мы не имеем права менять. Одно из них – наличие в эфире строго 14 эпизодов, из которых – 7 слепых прослушиваний, 2 боя, 2 нокаута и три прямых эфира.

О команде

Всего над проектом «Голоса» работают около 400 людей, 100 из которых – в основном костяке.