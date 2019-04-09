▶ Джамала в чартах Великобритании

В феврале на сцене украинского нацотбора на Евровидение Джамала представила публике свою новою песню «Solo». Композиция попала в два британских чарта:

Upfront Club 30 – 7 место

Commercial Pop Top 30 – 6 место

В работе над новой песней певица заручилась поддержкой американского саундродюсера Брайана Тодда (Brian Todd), чьи работы не раз возглавляли музыкальные чарты Америки, Великобритании и Австралии, релизы становились мультиплатиновыми и номинировались на Grammy, в частности треки Майли Сайрус (Miley Cyrus) и Келли Кларксон (Kelly Clarkson).

Уже в мае стоит ожидать премьеру клипа на композицию «Solo» от певицы Джамалы.

Ранее «Телекритика» писала о том, что существует угроза отмены Евровидения.

Фото: СТБ