Евровидение могут отменить: Палестина угрожает ракетными ударами

Об этом сообщает Jerusalem Post.

ЕВС (Европейский вещательный союз) сообщает, что внимательно наблюдает за ситуацией в Израиле. Организаторы конкурса опасаются повторения ракетных ударов, которые могут начаться неожиданно.

25 марта ХАМАС и ЦАХАЛ договорились о прекращении обстрелов, но уже на следующую ночь палестинцы нарушили договор. KAN (Израильский телевещатель) сообщили, что у ЕВС нет запасного плана.

Напомним, за 63 года песенный конкурс ни разу не отменялся.

Ранее мы писали что MARUV, которая должна была участвовать в Евровидении от Украины, поедет в масштабный тур по России.

Фото: Eurovisionworld