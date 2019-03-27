Евровидение могут отменить: Палестина угрожает ракетными ударами
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Евровидение могут отменить: Палестина угрожает ракетными ударами

от Telekritika
От Telekritika 86
Главная Новости Евровидение могут отменить: Палестина угрожает ракетными ударами

Песенный конкурс впервые за 63 года оказался под угрозой отмены проведения из-за обострения ситуации в Секторе Газа. В ночь на 26 марта ХАМАС провел 30 ракетных атак, пробив «железный купол» Израиля.

Об этом сообщает Jerusalem Post.

ЕВС (Европейский вещательный союз) сообщает, что внимательно наблюдает за ситуацией в Израиле. Организаторы конкурса опасаются повторения ракетных ударов, которые могут начаться неожиданно.

25 марта ХАМАС и ЦАХАЛ договорились о прекращении обстрелов, но уже на следующую ночь палестинцы нарушили договор. KAN (Израильский телевещатель) сообщили, что у ЕВС нет запасного плана.

Напомним, за 63 года песенный конкурс ни разу не отменялся.

Ранее мы писали что MARUV, которая должна была участвовать в Евровидении от Украины, поедет в масштабный тур по России.

Фото: Eurovisionworld

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