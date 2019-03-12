😳 MARUV таки отправится на гастроли по России

В прямом эфире в Instagram MARUV рассказала, что в начале апреля уезжает в Россию. Ее ожидает большой сольный концерт и масштабные гастроли по стране. Певица заявила, что больше не собирается участвовать в Нацотборе, ведь, по ее словам, «конкурс уже устарел и не настолько актуален». Всеукраинский тур MARUV анонсировала на конец лета – начало осени.

Также певица рассказала, за кого будет болеть на Евровидении: «Буду всех поддерживать. Не знаю, надо смотреть на номер, выступления. Понятно, из-за моего хорошего отношения к Сереже (Сергею Лазареву), у нас с ним классная, интересная совместная история есть, поэтому буду его поддерживать. Но, помимо этого, хочется посмотреть другие выступления, поддержать тех артистов, которые будут делать крутой перформанс и что-то интересное».

Анна Корсун (MARUV) 23 февраля 2019 года победила в финале украинского национального отбора на конкурс песни «Евровидение». Национальная общественная телерадиокомпания Украины поставила певице в списке условий для участия отказ от выступлений на российских концертных площадках. Впоследствии MARUV отказалась от поездки в Израиль, ее примеру последовали остальные участники Нацотбора.

Ранее MARUV опубликовала список требований НОТУ, которые, по ее словам, нарушают свободу слова и права человека.

Фото: Facebook