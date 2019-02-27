⚡ Houston, we have a problem! Brunettes Shoot Blondes не поедет на Евровидение
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⚡ Houston, we have a problem! Brunettes Shoot Blondes не поедет на Евровидение

от Telekritika
От Telekritika 82
Главная Новости ⚡ Houston, we have a problem! Brunettes Shoot Blondes не поедет на Евровидение

Группа Brunettes Shoot Blondes отказалась представлять Украину на песенном конкурсе. Остались участники, у которых тесные связи с РФ.

Соответствующее заявление появилось на Facebook-странице коллектива Brunettes Shoot Blondes. Причина отказа от конкурса – не победа в зрительском голосовании. Коллектив информирует, что Национальная общественная телерадиокомпании не обращалась к ним с соответствующей просьбой.

«Если нам поступит предложение по участию в «Евровидении-2019», мы его отклоним. Наша группа не побеждала в нацотборе, эта поездка не наша», – сообщил коллектив.

Группа Brunettes Shoot Blondes заняла 4-е место в нацотборе, 5-е – у группы Yuko, у солистки которого российское гражданство. Именно этим она объясняла свои концерты в РФ.  Вместе с тем, певица готова отказатся от него в пользу украинского. Шестое место – у дуэта Анна-Мария, которые не смогли четко объяснить «чей Крым». Их мать работает в Крыму правой рукой у главы российской окупационной власти полуострова.

Член правления Национальной общественной телерадиокомпании Украины (НОТУ) Александра Кольцова проигнорировала звонок «Телекритики». Вчера вечером она сообщила «Громадському», что Украина может никого не отправить на конкурс.

Напомним, Kazka и Freedom Jazz отказалиcь ехать на конкурс вместо MARUV.  Последняя высказала готовность отказаться от концертов в РФ, но в результате не подписала контракт с НОТУ, назвав его «кабальным».

Фото: Facebook

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