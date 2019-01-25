Бизнес-раздел сайта «Новое время» возглавил Олег Иванцов

25 января главным редактором проекта «НВ Бизнес» стал Олег Иванцов, ранее в течение семи лет работавший главным редактором портала LIGA.net. Портал NV.ua проводит перезапуск делового блока «НВ Бизнес», говорится в сообщении на сайте.

В «НВ Бизнес» Иванцов будет отвечать за редакционный контент и коммерческие показатели делового блока NV.ua. «Надеюсь, мой приход в команду «Нового времени» поможет нарастить динамику развития портала. Мы дадим аудитории качественную деловую картину дня, а рекламному рынку – больше нативных спецпроектов», – сообщает Олег Иванцов.

Своей первой задачей руководитель «НВ Бизнес» назвал формирование команды журналистов – профильных обозревателей и редакторов новостей.

Главный редактор медиагруппы НВ Виталий Сыч комментирует назначение Иванцова так: «Я давно знаю Олега и лично, и как журналиста, и очень рад, что он к нам присоединился. У него есть редкая комбинация и журналистской, и коммерческой компетенций, а это как раз то, что нам нужно на этой позиции».

Напомним, в декабре «Новое время» осталось без бизнес-редакции – был уволен весь состав во главе с главным редактором – Андреем Юхименко, что руководство объясняло общим решением сторон. 27 декабря 2018 Иванцов прекратил сотрудничество с Ligamedia. Вместо него редакцию Liga.net возглавил Борис Давиденко, экс-главред VoxUkraine, который до этого возглавлял бизнес-редакцию LIGA.net.

Основателем медиагруппы НВ, объединяющей еженедельный журнал, информационный портал и общенациональную FM-радиостанцию, является генеральный директор инвестиционной компании Dragon Capital Томаш Фиала, у которого чешское гражданство.

Фото: LIGA