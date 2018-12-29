Стало известно, кто возглавит Liga.net 

Он занял место Олега Иванцова, который ушел из издания 27 декабря, спустя 7,5 лет работы в нем. Об этом на своей Facebook-странице сообщил Борис Давиденко в длинном посте.

«Какое медиа я предложу построить коллегам в Liga? Сейчас подходящее время поговорить про его принципы: служит читателям, и только читателям; достоверно выясняет и честно объясняет, что на самом деле происходит в Украине и с Украиной; приносит пользу стране (не путать с государством). Кому из коллег журналистов-редакторов интересно поучаствовать в этом непростом, но очень захватывающем деле, – пишите, есть возможность создать что-то стоящее и настоящее», – говорит Борис Давиденко.

Он также поблагодарил Олега Иванцова и владельцев издания: «Предыдущий главред Олег Иванцов заложил очень правильные принципы, собрал и выучил сильную команду. А владельцы – семья Бондаренко – самые порядочные и профессиональные собственники медиа в Украине, которых я знаю».

Ранее в 2014–2016 годах Борис Давиденко на протяжение почти двух лет возглавлял бизнес-редакцию Liga.net.

Портал Liga.net входит в медиахолдинг Ligamedia, управляющий также информационным агентством «ЛігаБізнесІнформ» и рекламным агентством ADLOVE. Холдинг Ligamedia – часть группы юридических компаний «Ліга», владельцы которой – семья Бондаренко.

Фото: Фейсбук