⚡ Олег Иванцов покинул пост главного редактора портала LIGA.net

Олег Иванцов выразил признательность редакции портала за возможность «вместе делать одно из лучших новостных медиа последних лет». «Собирать, возглавлять и модерировать такую команду журналистов – это был бесценный опыт и отличный профессиональный вызов. Моя работа была свободной от каких-либо видов цензуры, диктата и вмешательства в работу редакции, и я благодарен за это Сергею, Марине и Дмитрию Бондаренко, которые инвестируют в независимое медиа на сложном и политизированном рынке», – цитирует «Ліга» Иванцова в своем сообщении.

«Мы с Олегом прошли вместе длинный путь к лидерству портала в журналистских стандартах, миллионы читателей доверяют LIGA.net, – заявил CEO Ligamedia, гендиректор группы компаний «Ліга» Дмитрий Бондаренко. – За это время в редакции им воспитано немало профессиональных авторов и редакторов. Мы оба довольны результатами нашего сотрудничества, и я искренне желаю Олегу успешного движения вперед».

Ligamedia – медиахолдинг, управляющий информационным агентством «ЛігаБізнесІнформ», порталом Liga.net, а также рекламным агентством ADLOVE. Холдинг Ligamedia входит в группу компаний «Ліга», владельцы которого – семья Бондаренко.



Фото: Ligamedia