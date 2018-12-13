⚡ Продолжение истории: об отказах от награды на церемонии Top30Under30

Вчера Владислав Грезев (лицензиат TEDxKyiv и Lobby X), Виталий Устименко («Автомайдан»), Юрий Дидула («Будуємо Україну разом») и Тарас Прокопишин (The Ukrainians) в момент получения премии отказались принять награду и обосновали свое решение. Главным поводом послужил факт прямой спонсорский поддержки Фондом Виктора Пинчука проекта Top30Under30.

Мы ранее давали ссылку на полную речь Владислава Грезева и высказывания других номинантов.

Еще раз напомним, что один из принципиальных моментов – безнаказанность и бездействие в связи с резонансными преступлениями против активистов и журналистов, подавляющая часть которых остается без обвинительных приговоров. Последнее ужасное преступление – убийство активистки Кати Гандзюк.

Сегодня газета Kyiv Post опубликовала на своем сайте объяснение своей позиции по ситуации с отказом от награды и аргументацией, почему именно Фонд Пинчука является одним из спонсоров церемонии награждения Top30Under30.

ТК публикует перевод не полного обращения, а только самых важных, на наш взгляд, моментов.

Перед тем, как вы прочтете, хотим сделать маленькую ремарку. Мы полностью поддерживаем желание украинских медиа быть непредвзятыми, профессиональными и объективными источниками информации. Поддерживать молодых украинских лидеров и давать платформу для высказывания всем достойным гражданам и профессионалам своего дела. Но иногда всем нам приходится идти более сложным путем, а не искать быстрых и легких решений. Потому что бывают в жизни моменты, когда деньги – это просто деньги, а жизнь и будущее – ценнее всего остального.

Итак, позиция Kyiv Post

«11 декабря 2018 прошла ежегодная церемония награждения Top 30 Under 30. Премия была учреждена газетой Kyiv Post в 2016 году как возможность отдать должное молодым гражданам Украины, достигшим невероятных результатов в различных сферах деятельности. Мы в Kyiv Post очень дорожим этой премией».

«Четверо номинантов отказались принять премию по причине спонсорства церемонии награждения Фондом Виктора Пинчука. По словам победителей (Грезева, Устименко), причина – у них совершенно разные ценности c Виктором Пинчуком, одним из украинских олигархов и зятем бывшего президента Украины Леонида Кучмы.

…причина – у них совершенно разные ценности c Виктором Пинчуком, одним из украинских олигархов и зятем бывшего президента Украины Леонида Кучмы

Мы уважаем их решение отказаться от награды. Мы также уважаем желание использовать сцену в качестве трибуны, что, мы считаем, важно. Мы наблюдали некую критическую реакцию на поступок ребят, которую мы абсолютно не поддерживаем.

Мы думаем, что любой из 30 победителей заслужил свое место на сцене благодаря своим невероятным достижениям, и мы знаем, что такое свобода слова.

Грезев и Устименко использовали сцену как возможность напомнить аудитории об убийстве Кати Гандзюк, антикоррупционного активиста и советницы городского головы города Херсона, погибшей вследствие атаки кислотой в ноябре этого года.

Ее смерть стала символом множества нападений, совершенных на активистов по всей Украине. Мы благодарны победителям за то, что напомнили нам всем об этом».

«Мы хотим еще раз уточнить, что премия Top 30 Under 30 не является проектом Фонда Виктора Пинчука. Это награда газеты Kyiv Post, которая на протяжении 23 лет заслужила себе высокую репутацию.

Грезев и Устименко использовали сцену как возможность напомнить аудитории об убийстве Кати Гандзюк. Мы благодарны победителям за то, что напомнили нам всем об этом

Фонд Виктора Пинчука – спонсор церемонии награждения, представители Фонда вместе с редакцией и победителями прошлых лет принимали участие в выборе победителей – у них был один голос жюри из девяти.

Церемония награждения является частью Tiger Conference, коммерческого мероприятия. У конференции есть несколько спонсоров, которым мы благодарны за помощь».

Фото: Facebook