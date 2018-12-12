Вручение премии Top30Under30 с неожиданным финалом

Идея проекта проста – поощрять молодых гражданских и культурных лидеров, добившихся впечатляющих результатов в различных областях. Ребята на собственном примере демонстрируют, что не все потеряно, пока у нас всех есть надежда, цель и желание двигаться вперед.

В этом году все пошло не по плану, в результате чего трое номинантов отказались от премии прямо во время вручения.

Вчера Владислав Грузев (лицензиат TEDxKyiv и основатель социально-ответственной платформы по поиску кадров Lobby X) и Виталий Устименко («Автомайдан»), оба – в числе победителей, отказались от премии в момент награждения. Поблагодарив редакцию и журналистов KyivPost за номинацию, они сообщили, что считают своим долгом отказаться от награды.

Повод: один из партнеров премии – Фонд Виктора Пинчука, который, судя по публикациям присутствующих на ивенте, тоже находился в зале во время вручения.

Наблюдая за развитием событий в течение всего дня, можно предположить, что резонанс истории будет только нарастать по мере того, как к распространению новости подключаются все неравнодушные медиа.

Например, по информации TheVillage, кроме Грузева и Устименко от премии отказался основатель проекта The Ukrainians Тарас Прокопишин: «Из уважения ко всей команде Kyiv Post и The Ukrainians я принимаю награду, но физически отказываюсь (принимать)» – прокомментировал он.

Вчера (11 декабря) Виталий Устименко в своем аккаунте на Facebook выложил полную версию речи, которую ему не дали произнести до конца.

«Это текст речи, которую я пытался произнести сегодня во время награждения #top30under30.

Сегодня наше общество сталкивается с огромным вызовом, 5 лет назад мы стали взрослеть, не переставая бороться за шанс получить право на прогресс и позитивные изменения. За шанс на прогресс нам пришлось заплатить очень высокую цену – жизнью наших с вами соотечественников. И вот, после Революции Достоинства, после начала войны на востоке Украины стало понятно, что такая высокая плата – это новые требования к новым украинским лидерам.

Один из самых больших вызовов – институт репутации. Мы часто закрываем глаза на прошлое плохих (людей), продолжаем идти с ними на компромиссы, тем самым легализуя этих людей. Позволяя им диктовать нам повестку дня. В моем понимании такие компромиссы совершенно недопустимы.

… Возвращаясь к Кате Гандзюк. Вспоминаю аномальное количество запугиваний и убийств активных граждан на протяжении последних лет. Стоит упомянуть, что на самом деле легализация подобного насилия началась с убийства Георгия Гонгадзе.

К сожалению, титульным спонсором этой премии является Фонд Виктора Пинчука. Для нас, как для лидеров нового поколения, нет возможности идти на подобные компромиссы, мы с Виталием Устименко решили отказаться».

На момент написания Юрий Дидула присоединился к списку отказавшихся.

Фото: Facebook