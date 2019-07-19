Дуся продолжила исследовать героев «Однажды под Полтавой»

«Будут ли снимать 10 и 11 сезоны “Однажды под Полтавой”?» – спрашивает Дуся у продюсера проекта, PR и digital-директора ТЕТ Надежды Сперчун. «Если зрители будут смотреть 8 и 9 сезоны, которые снимаются прямо сейчас, то мы будем снимать и 10-й, и 15-й, и 20-й, и 28-й сезоны и, возможно, даже что-то больше», – интригует в ответ Надежда.

Сезон смотреть явно есть за что. К примеру, Ирина Сопонару, исполняющая роль Ярынки, так и не ответила Дусе, станет ли она наконец-то мамой в новых сезонах и решится ли кинуть Юру. Ира заявила, что только после просмотра новых серий зрители смогут узнать правду.

Также Дуся, исследуя тренд «звезды – в политику», спросила о политических амбициях у Юрия Ткача и Виктора Гевко. Оба актера однозначно ответили, что планов покорять Верховную раду у них нет.

Главная загадка 8-го сезона – кто будет тем самым закадровым голосом, который водил нас по локациям сериала. На это Юрий Ткач отвечает Дусе загадками, но точно становится понятно, что это не Владимир Зеленский, ранее исполняющий эту роль, и не сам Ткач.

Премьера нового сезона «Однажды под Полтавой» запланирована на осень. Чего еще ждать в осеннем сезоне – читайте наш обзор самых ярких проектов осени.

Как Дуся впервые отправилась на площадку сериала ТЕТ – можно посмотреть ЗДЕСЬ.

Напомним, 25 апреля таблоид «Дуся» перезапустился в формате видеоблога «Окей Дуся» на YouTube.

Фото: кадр из ролика на канале «Окей Дуся».