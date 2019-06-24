▶ Добрынин, Решетник и KAZKA: «Дуся» на допремьерном показе «Истории игрушек-4»
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▶ Добрынин, Решетник и KAZKA: «Дуся» на допремьерном показе «Истории игрушек-4»

от Telekritika
От Telekritika 551
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Видеоблогер «Дуся» расспросила звезд об их самых ярких воспоминаниях из детства.

Влогер и любознательная журналистка-тусовщица Оля Жук, которая не так давно запустила свой канал «Окей, Дуся» на Youtube и о первых видео которой «Телекритика» уже успела написать, побывала на допремьерном показе четвертой части полнометражного мультфильма «История игрушек». И «Телекритика»  не может промолчать, потому что это нужно видеть – как наши звезды вспоминают свои детские страхи, любимых героев и что думают о том прекрасном периоде жизни.

Что нужно знать до просмотра влога: в украинском дубляже голосами персонажей картины говорят солистка группы KAZKA Александра Зарицкая и ведущий канала СТБ Григорий Решетник.

«Дуся» расспрашивает гостей мероприятия о самых ярких воспоминаниях из тех времен, когда они были маленькими. Какой любимый мультик «холостяка» Никиты Добрынина и его избранницы Даши Квитковой? Что запрещала бабушка Григорию Решетнику? Похожа ли актриса сериала «Школа» Ольга Шевченко на русалочку? С кем в детстве спал актер студии «Мамахохотала» Евгений Янович? Легко ли было Александре Зарицкой «перевоплощаться» в героиню мультика?

«Это видео точно заставит тебя улыбаться, ведь речь пойдет о детстве!», – задорно обещает «Дуся».

Напомним, 25 апреля «Телекритика» перезапустила таблоид «Дуся» в формате видеоблога «Окей Дуся» на YouTube.

Также ранее мы писали о том, как можно уходить от вопросов журналистов с помощью различных методов и уловок во время интервью на радио и ТВ.

Фото: скриншот YouTube

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