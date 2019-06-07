▶💐Как дела у Дуси Катасоновой?

Стоит признать, тематика роликов Дуси Катасоновой, или Оли Жук, достаточно разнообразная. Месяц назад «Дуся» задорно общалась с героями сериала «Школа», задавая им 10 смешных вопросов. Уже вскоре вопросы стали более серьезными, а среди спикеров появились настоящие менеджеры, бизнесмены и профи своего дела.

С кем пообщалась Дуся за этот месяц?

Сразу после финала сериала «Школа» «Дуся» отправилась допрашивать футбольного комментатора Игоря Цыганыка («Профутбол», «2+2»). Примечательно, что Игорь рассказал, что это едва ли не первое интервью с ним именно о профессии комментатора.

— Хороший комментатор – это какой комментатор?

— Тот, о котором не говорят после матча (Смеется.)

Видимо, тема футбола запала Дусе в душу, и сразу после Цыганыка она отправилась к Александру Алиеву. Да-да, именно к тому экс-полузащитнику ФК «Динамо», которого часто можно встретить в скандальной хронике. «Грязного белья» футболиста Дуся все-таки решила не касаться и расспросила Алиева о том, как стать футболистом, нужно ли для этой работы высшее образование и как должны отдыхать спортсмены. В комментариях к видео пользователи шутят, что нашей Дусе невероятно повезло выловить Алиева не подшофе.

Куда двигаемся дальше? Опять к теме спорта. С нами Ксения Литвинова, ведущая спортивной рубрики «Сніданок з 1+1». Благодаря ролику мы узнали, что у известных тренеров есть свои тренеры, а волшебная пилюля для постоянно идеальной фигуры называется «пластической хирургией».

Следующий собеседник – маркетолог Олесь Тимофеев. И этот ролик похож на краткое введение в мир взрослого бизнеса. Ведь, в какой бы отрасли мы ни работали, постоянно слышим о продажах, брендах и рыночной конкуренции, но на деле с подобным сталкиваются далеко не все. Что такое маркетинг – смотрим ниже.

После того как более-менее поняли, что такое маркетинг и насколько он важен в бизнесе, осталось ответить, пожалуй, на самый неловкий вопрос: как правильно говорить – «мАркетинг» или «маркЕтинг»? Ответы тех, кто знает правду, ниже.

После спорта и бизнеса мы с Дусей наконец-то отправились на съемочную площадку. Следующим после «Школы» сериалом стал ситком от ТЕТ «Однажды под Полтавой». Как мы знаем, это результат совместного труда «Драйв Продакшн» и студии «Квартал-95», который впервые появился на экранах в 2014 году. А дальше, пожалуй, вам стоит это просто увидеть.

В дальнейшем, пообещала Дуся, нас ждет еще много закулисных историй, откровенных интервью и, конечно же, тех смешных вопросов-ответов, о которых неприлично говорить вслух, тем более звездам.

Под конец, конечно же, немного статистики. За месяц канал «Окей, Дуся» просмотрели 14 771 раз, на канал подписалось 1 305 человек, а самым просматриваемым видео месяца стал ролик, посвященный «Школе». Его увидели 68 тысяч зрителей.

Как создавался проект «Окей, Дуся» – читайте ЗДЕСЬ.

Фото: «Окей, Дуся»