⚡❤Дуся Катасонова больше не инкогнито

Она щеголяла в нарядных платьях даже на самых закрытых вечеринках, разбиралась с тем, кто слил в сеть голые фото Сони Кошкиной, а также показывала всем, как Анна Герман проводит застолье на фоне советских ковров. Дуся Катасонова часто сиротела, часто меняла стиль общения, лавируя между «самокритичной и справедливой» и «депрессивной и одинокой». В одно время у Дуси даже появилась подруга Муся, с которой они в форме диалога обсуждали сплетни бомонда. Подобный формат интернет-издания, который длительное время нарекали «младшей сестрой "Телекритики"», изучали даже в столичных университетах. Дело в том, что язык общения и формат был революцией для законсервированных украинских СМИ, желающих соответствовать формату BBC.

Но время шло, «Дусю» перебрасывали из рук в руки, и после длительных обсуждений в конце 2018 года, 1+1 media, которому с 2015 года принадлежат права на бренд, разорвал десятилетнюю связь «Телекритики» и «Дуси». Так, новость о ребрендинге запустила в сеть массу слухов, а любители пикантных подробностей из жизни знаменитостей то и дело гадали, во что обернется новая «Дуся». Сегодня ореол загадочности пал.

Что на данный момент уже известно?

Во-первых, «Дуся» стала влогером и ее канал называется «Окей, Дуся» (Спасибо, шутки о Google мы уже пошутили). Во-вторых, по паспорту Дусю зовут на самом деле Ольга Жук. А в-третьих, формат любознательной журналистки-тусовщицы создатели все же сохранили – о чем говорит ее визитка:

Несмотря на то, что проект запустился сегодня, на канале у «Дуси» уже три видео – в двух из которых она общается со звездами сериала «Школа».

Что думают читатели «Дуси» о таком формате – судить пока сложно, но мы обещаем подготовить для вас самую свежую порцию похвалы и критики. А вот на родине «Дуси», в 1+1 Digital, ее появление комментируют так:

«У нас уже существуют примеры успешного собственного веб-проекта FootballHub и мы видим потенциал в нишевых продуктах, рассчитанных на аудиторию в интернете. Наша команда увидела, что «Дусе» стало тесно на страницах «Телекритики», поэтому мы организовали ей переезд на собственный YouTube-канал. Таким образом запуск проекта «Окей, Дуся» стал логичным продолжением нашей стратегии по созданию native digital content», — отметила диджитал-директор 1+1 media Анна Ткаченко.

Под конец скажу, что мы вправду скучали по «Дусе». Так что вся редакция «Телекритики» желает Оле успешной охоты, а нам – побольше видео забавного, красочного, и, пожалуйста, поострее.