«Телекритика» о ребрендинге и запуске обновленного сайта
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«Телекритика» о ребрендинге и запуске обновленного сайта

от Telekritika
От Telekritika 51
Главная Новости «Телекритика» о ребрендинге и запуске обновленного сайта

Редакция «Телекритики» на 17 год существования портала рада сообщить читателям о ребрендинге.

Ресурс обновил логотип и запустил новый сайт. Над проектом перезапуска онлайн-медиа работала команда 1+1 Digital.

Одним из главных изменений «Телекритики» стал адаптивный веб-дизайн, который обеспечивает корректное отображение контента на экранах различных устройств. Также мы отказались от концепции «бесконечной» новостной ленты и ввели нумерацию страниц по блокам.

Кроме того, теперь издание сфокусируется на создании контента для профессиональной аудитории медиаменеджеров, поэтому публикации на сайте будут содержать больше аналитического и обзорного материала в рамках 5 новых тематических разделов: «ТВ», «Кино», «Интернет», «СМИ» и «Медиатусовка». Также изменения коснутся таблоида «Дуся», который перестанет существовать в текстовом формате и станет отдельным проектом вне сайта онлайн-издания. Более детально об изменении «Дуси», мы сообщим со временем.

«Мы создаем отраслевое медиа, которое в своей работе делает акцент на аналитических материалах. Это связано с тем, что мы нацелены на качество нашей аудитории, а не ее количество.  Монетизация обновленного ресурса планируется с помощью спецпроектов, меньше – на баннерной рекламе», – отмечает директор диджитал-направления 1+1 media Анна Ткаченко.

«В эпоху искажения информации миссия и задача обновленной «Телекритики» – не только отслеживать события и тенденции в украинской медиасфере, но и профессионально оценивать телевещание и стремительно развивающийся кинобизнес, следить за государственным регулированием ТВ, журналистскими стандартами и свободой слова, диджитал-пространством, ситуацией с пиратством и авторскими правами создателей теле- и киноконтента. Также в нашем онлайн-проекте будут появляться все важные истории, полезные инсайды, вдохновляющие герои и профессионалы, развивающие данную индустрию в Украине, продвигающие страну в будущее и заботящиеся о ее социальной ответственности», – говорит шеф-редактор «Телекритики» Мария Хрущак.

Помимо наполнения сайта «Телекритика» адаптирует и создает контент для популярных социальных сетей и мессенджеров, в числе которых Facebook, Twitter, Instagram, Telegram и YouTube.

Для коллажа использован кадр https://www.youtube.com/watch?v=q7Bform2QNA © 2017 Twentieth Century Fox Film Corporation, Storyteller Distribution Co. LLC and TSG Entertainment Finance LLC. All rights reserved
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