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▶ Вышел первый трейлер украинской драмы «Домой»

от Telekritika
От Telekritika 583
Главная Кино ▶ Вышел первый трейлер украинской драмы «Домой»

Arthouse Traffic опубликовал трейлер фильма «Домой» Наримана Алиева, кандидата в номинанты на премию «Оскар» от Украины.

Премьера «Домой» состоялась на Каннском кинофестивале в секции «Особый взгляд». После фильм выиграл Гран-при на Одесском и Бухарестском фестивалях и стал единственным номинантом от Украины на соискание награды Американской киноакадемии. Также лента оказалась среди 50 работ, отобранных в лонг-лист премии Европейской киноакадемии.

«Домой» рассказывает об отце и сыне, которые едут на родину, в Крым, чтобы похоронить старшего сына, погибшего на войне. Им придется найти общий язык как между собой, так и с местными жителями, встречающимися на пути.

Фильм стал полнометражным дебютом Наримана Алиева. Спродюсировал картину Владимир Яценко. Главные роли исполнили Ахтем Сейтаблаев и Ремзи Билялов.

Ранее «Телекритика» пересказывала, что писали иностранные критики в Каннах о драме Наримана Алиева.

Фото: Arthouse Traffic

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