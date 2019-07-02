🏆 Фильм «Домой» победил в конкурсе международного кинофестиваля

Полнометражный дебют крымскотатарского режиссера получил также денежную награду в размере 4 тысяч евро. Об этом сообщает Госкино Украины.

«Я убежден, что это лишь начало успешной фестивальной жизни этой картины! Как и ожидалось, после премьеры в Каннах, на других фестивалях к Evge (оригинальное название фильма – Ред.) приковано особенное внимание», – прокомментировал информацию глава Госкино Филипп Ильенко.

Ранее «Телекритика» рассказывала, что написали о фильме «Домой» иностранные кинокритики после премьеры в Каннах. Напомним, что в Украине ленту покажут на грядущем Одесском кинофестивале.

Накануне также стало известно, что фильм «Гуцулка Ксеня» получил награду престижного кинофестиваля в Японии.

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