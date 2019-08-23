Фильм «Домой» представит Украину на «Оскаре»

В этом году, кроме проекта «Домой», никто не претендовал на место представителя Украины на премии Американской киноакадемии. Теперь фильму предстоит отбор в шорт-лист претендентов на номинацию.

Председатель Оскаровского комитета Алик Шпилюк заявил, что «Домой» выйдет в ограниченный прокат в сентябре этого года. По условиям участия в отборе на премию, картина должна находиться в национальном прокате хотя бы одну неделю в период с 1 октября 2018 года по 30 сентября 2019 года. На широкие экраны фильм выйдет 7 ноября.

Продюсер фильма Владимир Яценко заявил, что фильм также покажут за границей, в частности, во Франции. На промоцию «Домой» в США будет потрачено около 50–70 тыс. долларов, часть из которых предоставит продакшен. Также они надеются на содействие Госкино.

Напомним, фильм «Домой» рассказывает историю крымского татарина Мустафы, чей старший сын погиб на войне. Вместе с младшим сыном он везет тело в Крым, чтобы похоронить его на родной земле. Картина была представлена в программе «Особый взгляд» на Каннском кинофестивале. Также «Домой» выиграл Гран-при Одесского и Бухарестского кинофестивалей.

Ранее бывший глава Госкино Филипп Ильенко представил отчет о проделанной работе за пять лет.

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