472 миллиона: Ильенко отчитался за 5 лет работы в Госкино

Как указано в отчете, в период с 2014 года по август 2019-го Госкино под руководством Филиппа Ильенко способствовало выпуску 67 игровых полнометражных, 23 анимационных, 24 короткометражных и 56 неигровых фильмов, а также трех летописных материалов. Были проведены 6 конкурсных отборов, победители которых получили госфинансирование.

Бокс-офис украинского кинематографа за пять лет составил 472,8 млн грн: 2014 год – 17 млн, 2015 – 16,5 млн, 2016 – 46,1 млн, 2017 – 79 млн, 2018 – 198,9 млн и 2019 – 115 млн грн.

Лидерами кассовых сборов стали следующие кинопроекты: «Я ти, він, вона» (71 млн грн), «Скажене весілля» (54,9 млн грн) и «Викрадена принцеса» (36,4 млн грн).

Общее количество зрителей за пять лет составило 7 млн.

Согласно закону Украины «Про кинематографию», к показу были запрещены 792 фильма. В список попали картины, которые содержат пропаганду страны-агрессора (167); произведены представителями РФ после 1 января 2014 года (237); в которых есть личности, внесенные в черный список (379), и фильмы с элементами порнографии (9).

За пять лет государственная поддержка украинского кино повысилась с 63 млн грн в 2014 году до 505,9 млн грн в 2019 году. Во многом это произошло благодаря закону «О государственной поддержке кинематографии Украины», принятому в 2017 году.

«Я очень горжусь результатами своей работы и нашими достижениями вместе с командой Госкино. Самым большим достижением я считаю консолидацию украинского киносообщества для осуществления реформ и возрождения нашего кинематографа», – сказал Ильенко в комментарии «Телекритике», добавив, что кандидат на должность главы Госкино должен быть избран на открытом конкурсе.

Напомним, 19 августа глава Государственного агентства по вопросам кино Филипп Ильенко заявил об отставке.

5 августа были подведены итоги 11 конкурса Госкино, которыми не все участники остались довольны.

Фото: Александра Йорк