🎞 «Видоизмененный углерод» в аниме и финал «Теории большого взрыва»

Канал HBO опубликовал тизер мини-сериала «Чернобыль». Сюжет разворачивается вокруг советского ученого Валерия Легасова, который ведет собственной расследование инцидента на Чернобыльской АЭС. Напомним, что в главных ролях мы увидим Эмили Уотсон, Стеллана Скарсгорда и Джареда Харриса. Дата выхода новинки – 6 мая. Предположительно, страсти вокруг документалки о Майкле Джексона к тому времени окончательно поулягутся, так что HBO не помешают новые сенсации.

Netflix, в свою очередь, опубликовала трейлер 3 сезона «Диеты из Санта-Клариты» с Дрю Бэрримор. Сама актриса не устает напоминать зрителям, что «Диета из Санта-Клариты» – не зомби-хоррор, а сериал о семье, которая преодолевает «бытовые трудности». Съемочная группа даже считает сам термин «зомби» оскорбительным. «Живой мертвец», по мнению шоураннера Виктора Фреско, – более политкорректное определение.

Кроме того, стриминговая платформа заключила сделки с тремя аниме-продакшенами – Anima, Sublimation и David Production (в прошлом году также было анонсировано сотрудничество с Production I.G, Wit Studio и Bones). Anima будет отвечать за рисованный спин-офф «Видоизмененного углерода» – популярного киберпанкового сериала Netflix, второй сезон которого сейчас находится в производстве:

Режиссер Тайка Вайтити снимет сериал «Бандиты во времени» по фильму Терри Гиллиама 1981 года. Права на адаптацию принадлежат Apple, чей стриминговый сервис запустится в апреле 2019 года.

А уже 27 марта, напомним, на телеканале FX выйдет сериал «Реальные упыри», созданный Тайкой Вайтити и Джемейном Клементом по собственному одноименному фильму:

Телеканал CBS объявил дату выхода финальной серии «Теории большого взрыва»: 16 мая 2019 года. Эпизод будет длиться целый час. А тем, кто боится прощаться с долгоиграющей франшизой (первая серия, напомним, вышла в 2007 году), напомним, что приквел «ТБЗ» – сериал «Детство Шелдона» – сразу после финала 2 сезона, показанного 7 марта, был продлен аж до четвертого сезона.

Вчера также стало известно, что фильм «Капитан Марвел» побил абсолютный рекорд по сборам за первый уик-энд среди фильмов в женщиной в главной роли.

Фото: Netflix