🕺 Майкл Джексон вновь станет героем документального фильма
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🕺 Майкл Джексон вновь станет героем документального фильма

от Telekritika
От Telekritika 9
Главная Кино 🕺 Майкл Джексон вновь станет героем документального фильма

Выход проекта приурочат к десятилетней годовщине смерти поп-легенды.

За производство отвечает BBC, в режиссёрском кресле Жак Перетти, биограф Джексона: на его счету уже три документалки про певца. 

Новый фильм расскажет о становлении Майкла Джексона, начале его карьеры, Jackson 5, Studio 54, покупке ранчо Неверлэнд и последнем концертном туре «This is it». Предполагается, что он сможет стать конкурентом скандальному проекту канала HBO.

В январе на Санденсе вышел документальный фильм HBO «Покидая Неверлэнд», который базируется на слухах о растлении несовершеннолетних на ранчо Майкла Джексона.

«Покидая Неверлэнд» включает интервью повзрослевших жертв поп-звезды и их семей. После выхода фильма семья Майкла Джексона подала иск против канала HBO. 

На днях стало известно, что наследники Джексона в 2018 году получили больше прибыли, чем любая живая знаменитость, добавив сумму к уже накопленным с 2009 года $2 млрд.

Фото: George Rose/Getty Images

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