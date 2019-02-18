Живые и мертвые: топ самых богатых селебрити

Может ли правильная монетизация славы стать космодромом к запуску в космически обеспеченную жизнь? Может, и для этого не нужно ждать целую жизнь. Возьмем, к примеру Кайли Дженнер, американскую модель и бизнесвумен, которая в свои 21 стала четвертой по величине знаменитостью в 2018 году. Благодаря соцмедиа, девушка раскрутила свой бренд Kylie Cosmetics до состояния в $900 млн, по оценке Forbes.

Флойд Мейвезер, американский боксер по прозвищу Money, стал самой богатой знаменитостью в 2018 году. Его последний оппонент Конор МакГрегор также занял 12 место в списке.

По причине того, что многие знаменитости работают по контракту, неудивительно, что их можно увидеть в таких списках из года в год, но звезда футбола Криштиану Роналду – пока что единственный, кто не покидает никогда топ-10.

В прошлом году альбом Эд Ширана «Разделяй» (Divide) «заработал» $110 млн. В эпоху цифровых технологий певцу удалось продать 1,1 млн альбомов, а также в 2017 году стать самым популярным артистом.

Даже после смерти Майкла Джексона, его музыка остается чем-то невероятным для множества людей, ведь его альбомы продолжают приносит огромную прибыль. Так, в 2018 году поместье Джексона заработало больше прибыли, чем любая живая знаменитость, добавив сумму к уже накопленным с 2009 года $2 млрд.

Впервые с 2006 года Альберт Эйнштейн выпал из топ-10. Еврейский университет в Иерусалиме владеет правами на изображение Эйнштейна, и, очевидно, бренд Baby Einstein помог им (и Disney) накопить целое состояние.

В то время как потоки доходов, такие как роялти за песни, продолжают поступать автоматически, некоторые компании покупают поместья у членов семьи и выводят маркетинг умерших на новый уровень. Например, Authentic Brands Group превратила имена умерших Мэрилин Монро и Элвиса Пресли в полноценные бренды, которые приносят десятки миллионов долларов в год за счет лицензирования и роялти.

Художники Боб Марли, доктор Сьюз и другие создали целый ряд работ, которые по-прежнему захватывают наше воображение, и их творения продолжают приносить прибыль.

«Телекритика» также писала о десяти самых богатых знаменитостях США.

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