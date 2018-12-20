Рейтинг Forbes. 10 самых богатых знаменитостей США
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Рейтинг Forbes. 10 самых богатых знаменитостей США

от Telekritika
От Telekritika 24
Главная Медиатусовка Рейтинг Forbes. 10 самых богатых знаменитостей США

Совокупное состояние богатейших звезд Америки составило $18,7 млрд.

Джордж Лукас, создатель «Звездных войн», оказался на первом месте среди знаменитостей США. Его состояние $5,4 млрд. Большую его часть кинорежиссер получил от продажи компании Lucasfilm конгломерату Disney в 2012 году за $4,1 млрд.

Рейтинг Forbes. 10 самых богатых знаменитостей США

Стивен Спилберг, режиссер, который владеет состоянием в размере $3,7 млрд, оказался на втором месте.

Рейтинг Forbes. 10 самых богатых знаменитостей США

Опра Уинфри, телеведущая, без которой невозможно представить американское ТВ, владеет состоянием $2,8 млрд.

Рейтинг Forbes. 10 самых богатых знаменитостей США

Майкл Джордан, американский баскетболист, за год обогатился на $400 млн благодаря росту продаж кроссовок под своим именем и успехам баскетбольного клуба «Шарлотт Хорнет», который на 90% принадлежит Джордану (стоимость его доли оценивается в $800 млн). Сегодня состояние Майкла – $1,7 млрд.

Рейтинг Forbes. 10 самых богатых знаменитостей США

Кайли Дженнер, сестра Ким Кардашьян, которая ранее возглавила список самых высокооплачиваемых мировых знаменитостей, которым не исполнилось 30 лет, а также рэпер Jay-Z завершают «денежную» пятерку. Состояние каждого оценивают в $900 млн. Кстати, собственный бренд косметики 21-летней знаменитости Kylie Cosmetics заработал за два года более $630 млн.

Рейтинг Forbes. 10 самых богатых знаменитостей США

Рейтинг Forbes. 10 самых богатых знаменитостей США

Кто еще вошел в список:

  • Дэвид Копперфильд, иллюзионист. Состояние — $875 млн
  • Шон Комбс, музыкант. Состояние — $825 млн
  • Тайгер Вудс, гольфист. Состояние — $800 млн
  • Джеймс Паттерсон, писатель. Состояние — $800 млн

Фото: Getty

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