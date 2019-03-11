📈 «Капитан Марвел» побил мировой кассовый рекорд
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📈 «Капитан Марвел» побил мировой кассовый рекорд

от Telekritika
От Telekritika 58
Главная Кино 📈 «Капитан Марвел» побил мировой кассовый рекорд

За первый прокатный уик-энд картина собрала самую крупную сумму в истории среди фильмов с женщиной в главной роли.

Фильму о летчице-супергероине пророчили сборы в районе $125 млн по Северной Америке, однако «Капитан Марвел» превзошел ожидания: по данным Forbes, после уточнения цифр бокс-офиса фильм сможет приписать себе локальную кассу в $150 млн, тогда как по всему миру его сборы составят $455 млн. Это мировой рекорд для фильма с женщиной-протагонисткой.

(Marvel Entertainment решила закрепить успех, посвятив новую ТВ-рекламу удачному старту фильма)

Таким образом, среди комикс-адаптаций «Капитан» показал второй результат после «Мстителей: Войны бесконечности», у которой было $640,5 млн по миру за выходные.

Это также лучший мировой старт в истории для фильма с женщиной в главной роли. А если не ограничиваться сравнениями с адаптациями комиксов, то у «Капитана Марвел» шестой старт в истории кино.

В США фильм показал седьмой старт среди всех фильмов Marvel, но почти в 1,5 раза превысил показатели «Чудо-женщины» и вдвое — стартовую кассу «Аквамена» ($67,8 миллиона).

И, в отличие от «Чудо-женщины», «Капитана» восприняли тепло на всех ключевых территориях, включая Китай ($89,3 миллиона), Южную Корею ($24,1 миллиона) и Великобританию ($16,8 миллиона).

Напомним, что на днях Warner Bros. Pictures выпустила второй трейлер супергеройской комедии «Шазам!» о подростке, превращающемся в заглавного героя – неуклюжего, но доброго героя комиксов DC (Закари Ливай).

Фото: Marvel Entertainment

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