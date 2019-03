Трейлер «Шазам!», «Шерлок Холмс 3» и кот Капитана Марвел

Warner Bros. Pictures выпустила второй трейлер супергеройской комедии «Шазам!» о подростке, превращающемся в заглавного героя – неуклюжего, но доброго героя комиксов DC (Закари Ливай).

В новом ролике он пытается избежать конфронтации со своим суперврагом Доктором Сиваной (Марк Стронг) и забрасывает его игрушечными фигурками. На фоне играет трек Эминема My Name Is: последний даже прорекламировал фильм в своем Twitter.

Кроме того, «Уорнеры» проанонсировали, что ранее планировавшаяся к выпуску в 2020 году третья часть франшизы «Шерлок Холмс» с Робертом Дауни-младшим выйдет лишь 22 декабря 2021 года. Первые два фильма поставил Гай Ричи, но кто станет режиссером триквела, пока неизвестно.

Накануне также прошла мировая премьера фильма «Капитан Марвел» (кстати, именно такое прозвище носил вышеупомянутый Шазам в комиксах DC, так что интернет уже придумывает всяческие забавные кроссоверы двух фильмов). Marvel Entertainment выложила десятки интервью со звездами и создателями фильма, но мы советуем вам не пропустить самое милое из них: кот Кэрол Дэнверс по кличке Гусь готовится к красной дорожке.

Ведущий показывает ему фото нескольких супергероев, которых Гусь игнорирует, но об изображение своей экранной хозяйки начинает моментально тереться мордочкой.

Исполнительница роли Кэрол Дэнверс, Бри Ларсон, также появилась на шоу Джимми Киммела, где показала ведущему, как правильно делать «супергеройское лицо» (на видео с 9:18). Ведущий попробовал повторить ее испепеляющий взгляд – но, скажем прямо, ему больше бы подошла роль Шазама.

Напомним, что на днях режиссер Стивен Спилберг обвинил стриминговый сервис Netflix в недобросовестной конкуренции и предложил номинировать его фильмы на телевизионный «Эмми» вместо «Оскара».

Фото: Warner Bros. Pictures