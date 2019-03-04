Спилберг против выдвижения на «Оскар» фильмов Netflix

Стивен Спилберг, американский кинорежиссер и сценарист, не перестает выступать против выдвижения на «Оскар» фильмов стриминг-сервисов. Спилберг считает, что эти фильмы достойны награды «Эмми», но не «Оскара», ведь они выходят в символический прокат в ограниченном количестве кинотеатров, а потом становятся доступны онлайн для подписчиков в формате 24/7, и на их продвижение тратится гораздо больше средств – по некоторым данным, на продвижение «Ромы» было потрачено $50 миллионов (на «Зеленую книгу» – $5 миллионов).

Как сообщает IndieWire, в апреле должно состоятся заседание Совета управляющих американской киноакадемии, где сейчас председательствует Стивен Спилберг. На заседании он поднимет вопрос о пересмотре правил «Оскара».

Реакция Netflix не заставила себя ждать, и сервис в Twittter опубликовал следующий пост:

«Мы любим кино. Есть еще несколько вещей, которые мы любим: давать доступ [к кино] людям, которые не всегда могут позволить себе поход в кинотеатры или живут в городах, где их нет; радовать всех и везде одновременным релизом; давать ольше возможностей режиссерам делиться своим искусством. Эти вещи не являются взаимоисключающими».

Реакция сотрудников киноиндустрии была разной: кто-то отмечал, что режиссеру пора уже сделать фильм с Netflix, другие отмечают, что «хороший фильм есть хороший фильм, неважно, где он вышел». Режиссер «Проекта Флорида» Шон Бейкер предложил Netflix ввести «кинотеатральный тариф», чтобы подписчики за дополнительную сумму могли смотреть релизы в кино. «Я бы платил пару лишних долларов в месяц, чтобы смотреть такие фильмы, как «Рома» и «Баллада Бастера Скраггса» на большом экране», – комментирует Шон Бейкер.

Напомним, фильм «Рома» Альфонсо Куарона получил награду критиков за лучший фильм, лучшего режиссера, лучший фильм на иностранном языке и лучшую операторскую работу в кинопремии Critics' Choice Awards.

Фото: movieweb.com

