Украинский фильм взял Гран-при в Минске

Это уже третья награда в активе у картины: в сентябре «Атлантида» завоевала главный приз в программе «Горизонты» Венецианского кинофестиваля, а в ноябре взяла Специальный приз жюри в Токио.

Действие фильма разворачивается в недалеком будущем, где война на востоке Украины завершилась, а территория Донбасса признана непригодной для жизни. «Атлантида» написана и снята Валентином Васяновичем, который также стал продюсером ленты совместно с Ией Мыслицкой и Владимиром Яценко. Картина снята при поддержке Госкино Украины.

Фильм выйдет в украинский прокат в 2020 году.

26-й Минский международный кинофестиваль «Листапад» проходил в столице Беларуси с 1 по 8 ноября.

Ранее «Телекритика» публиковала интервью с продюсером картины Владимиром Яценко.

Фото: «Студія Гармата фільм»

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