«Атлантида» Васяновича получила спецприз жюри в Токио

Об этом пишет Variety. Картине Васяновича вручили специальный приз жюри. Для «Атлантиды» это уже не первая награда – в сентябре лента победила в программе «Горизонты» Венецианского кинофестиваля.

Токийский кинофестиваль ежегодно проводится осенью в столице Японии. В этом году Гран-при унес датский фильм «Дядя» Фрелле Петерсена. Приз за лучшую режиссуру забрал иранец Саэд Рустаэ за ленту «6,5».

Действие «Атлантиды» происходит в недалеком будущем, в котором война на Востоке Украины завершена. Территория Донбасса после военных действий более непригодна для жизни. В основе сюжета истории военных и мирного населения, которые проживают на этой территории после окончания войны.

Украинскую премьеру «Атлантиды» планируют провести на Одесском кинофестивале в 2020 году, а широкий прокат на родине состоится не ранее следующей осени. Об этом рассказал продюсер фильма Владимир Яценко в своем интервью «Телекритике».

Фото: Limelite

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