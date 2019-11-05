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«Атлантида» Васяновича получила спецприз жюри в Токио

от Telekritika
От Telekritika 785
Главная Кино «Атлантида» Васяновича получила спецприз жюри в Токио

Фильм Валентина Васяновича «Атлантида» занял второе место на Токийском международном кинофестивале, уступив лишь датской драме «Дядя».

Об этом пишет Variety. Картине Васяновича вручили специальный приз жюри. Для «Атлантиды» это уже не первая награда – в сентябре лента победила в программе «Горизонты» Венецианского кинофестиваля.

Токийский кинофестиваль ежегодно проводится осенью в столице Японии. В этом году Гран-при унес датский фильм «Дядя» Фрелле Петерсена. Приз за лучшую режиссуру забрал иранец Саэд Рустаэ за ленту «6,5».

Действие «Атлантиды» происходит в недалеком будущем, в котором война на Востоке Украины завершена. Территория Донбасса после военных действий более непригодна для жизни. В основе сюжета истории военных и мирного населения, которые проживают на этой территории после окончания войны.

Украинскую премьеру «Атлантиды» планируют провести на Одесском кинофестивале в 2020 году, а широкий прокат на родине состоится не ранее следующей осени. Об этом рассказал продюсер фильма Владимир Яценко в своем интервью «Телекритике».

Фото: Limelite

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