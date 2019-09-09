КиноНовости

🤡 «Джокер» и «Атлантида»: кто победил на Венецианском кинофестивале

от Telekritika
От Telekritika 489
Главная Кино 🤡 «Джокер» и «Атлантида»: кто победил на Венецианском кинофестивале

В субботу, 7 сентября, один из крупнейших кинофестивалей завершился громкой новостью – «Золотого льва» в Венеции получил кинокомикс «Джокер». Помимо этого, первый приз для украинцев на Венецианском кинофестивале взяла «Атлантида» Валентина Васяновича.

76-й кинофестиваль в Венеции станет историческим, ведь кинокомиксы наконец преодолели барьер фестивальных наград, а DC злорадно утерли нос Marvel, традиционно продвигающим свой продукт на мейнстримные премии вроде «Оскара» и «Золотого глобуса». Кто там говорил, что комиксы для детей?

«Золотой лев» – «Джокер» (Тодд Филлипс)

Другие лауреаты Венецианского кинофестиваля:

Гран-при – «Офицер и шпион» (Роман Полански)

Лучшая режиссура – «О бесконечности» (Рой Андерссон)

Лучшая актриса – Ариан Аскарид («Молитва во имя Бога»)

Лучший актер – Лука Маринелли («Мартин Иден»)

Лучший сценарий – «Дом 7 по Черри Лейн» (Юньфань)

Специальный приз жюри – «Мафия уже не та, что раньше» (Франко Мареско)

В программе «Горизонты» награду за лучший фильм получила украинская лента «Атлантида» Валентина Васяновича. Картина рассказывает о недалеком будущем, в котором оккупированные территории Донбасса вернулись в Украину, но более непригодны к жизни. Сюжет вращается вокруг военных, проживающих в разрушенном городе. В прокате фильм ожидается в 2020 году.

Ранее стало известно, что украинский фильм про пса-супергероя готов к прокату.

Фото: Warner Bros. Studios

Расскажите друзьямРасскажите друзьям
0

Вас так же может заинтересовать

?‍♂️? Уилл Смит перевоплотился в мультяшного джинна

11.02.2019

Евровидение могут отменить: Палестина угрожает ракетными ударами

27.03.2019

«UA:Перший» покажет биатлонные турниры вопреки недофинансированию

02.11.2018

Нил Янг озвучил «Парадокс» Дэрил Ханны

14.03.2018

Роскомнадзор запретил «Зеркало недели»

23.10.2018

? Discovery отчиталась о росте доходов в 2018

26.02.2019

Кинокомпания Annapurna находится на грани банкротства

08.08.2019

? ZIK ответил журналисту, который уволился из-за эфира...

01.03.2019

▶ Последний дозор: трейлер с бекстейджами «Игры престолов»

14.05.2019

Киномаркетинг: 5 лучших рекламных ходов мая

04.06.2018