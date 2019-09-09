🤡 «Джокер» и «Атлантида»: кто победил на Венецианском кинофестивале

76-й кинофестиваль в Венеции станет историческим, ведь кинокомиксы наконец преодолели барьер фестивальных наград, а DC злорадно утерли нос Marvel, традиционно продвигающим свой продукт на мейнстримные премии вроде «Оскара» и «Золотого глобуса». Кто там говорил, что комиксы для детей?
«Золотой лев» – «Джокер» (Тодд Филлипс)
Другие лауреаты Венецианского кинофестиваля:
Гран-при – «Офицер и шпион» (Роман Полански)
Лучшая режиссура – «О бесконечности» (Рой Андерссон)
Лучшая актриса – Ариан Аскарид («Молитва во имя Бога»)
Лучший актер – Лука Маринелли («Мартин Иден»)
Лучший сценарий – «Дом 7 по Черри Лейн» (Юньфань)
Специальный приз жюри – «Мафия уже не та, что раньше» (Франко Мареско)
В программе «Горизонты» награду за лучший фильм получила украинская лента «Атлантида» Валентина Васяновича. Картина рассказывает о недалеком будущем, в котором оккупированные территории Донбасса вернулись в Украину, но более непригодны к жизни. Сюжет вращается вокруг военных, проживающих в разрушенном городе. В прокате фильм ожидается в 2020 году.
Ранее стало известно, что украинский фильм про пса-супергероя готов к прокату.
Фото: Warner Bros. Studios