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🐕 Украинский фильм про пса-супергероя готов к прокату

от Telekritika
От Telekritika 211
Главная Кино 🐕 Украинский фильм про пса-супергероя готов к прокату

Госкино и Pronto Film объявили об окончании производства семейного фэнтези «Фокстер & Макс» Анатолия Матешко. Фильм должен был выйти еще год назад.

Кинопроект «Фокстер & Макс» стал одним из победителей восьмого конкурса Госкино в 2017 году. Изначально премьера планировалась осенью 2018 годa, затем прокатчик MMD перенес дату на весну 2019 года. Финалом прокатной «одиссеи» стало 19 сентября 2019 года, окончательная дата премьеры.

Сюжет рассказывает о мальчике Максе, который с помощью нанобалончика оживил свой рисунок собаки. Фокстер, новоявленный нано-пес, обладает суперспособностями, приглянувшимися опасному преступнику, который начинает охотиться за творением Макса. К слову, роль «суперзлодея» досталась Роману Халаимову, сыгравшему Виктора Медведчука в фильме «Заборонений» про Василия Стуса.

Общий бюджет «Фокстера & Макса» составил 51,5 млн грн, из которых 38,5 млн грн компенсировало Госкино. Производством фильма занималась кинокомпания Pronto Film.

Ранее «Телекритика» сообщала, что чешско-словацко-украинская «Раскрашенная птица» снискала овации в Венеции.

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