👏 «Раскрашенная птица» удостоилась оваций на Венецианском кинофестивале

После показа в Sala Darsena, как сообщает «Радио Прага», зрители аплодировали фильму. Часть людей покинула зал до окончания ленты, так как не смогла выдержать реалистичных сцен насилия. Кинокритик Егор Беликов из «Искусства кино» в своем Telegram-канале называет картину «последним фильмом о войне» и дает следующее описание:

«“Раскрашенная птица” – последний фильм о войне, больше уже не надо. Шестилетнего ребенка нещадно бьют, насилуют; клюют, закопанного по голову в землю, птицы; он лично отрезает голову козлу (из убитых в фильме животных можно составить контактный зоопарк). Вокруг – холокост без страха и упрека. Режиссер-изувер-чех Вацлав Мархоул таким образом вытравливает из привычных экранных военных ужасов всякий эстетизм, символизм и прочее наносное – это просто жесть, и все, в ней нет ни отдельного отъемлемого авторского смысла, ни подтекста, и ты просто дубеешь три часа вместе с главным героем, который к гранд-финалу превращается в немого изувера, забывшего даже свое имя. Еще это, наверное, самый большой продакшен в новейшей истории авторского кино: кажется, будто художник-постановщик выстроил для Мархоула из досок и грязи целую Восточную Европу, настолько много там чисто германовской экранной фактуры. Фильм явно пойдет на призы Венецианского феста».

Фильм Вацлава Мархоула основан на автобиографическом романе Ежи Косинского и рассказывает о еврейском мальчике, которого родители отправили подальше от еврейских погромов в Восточную Европу. Когда умирает его тетя, мальчику приходится скитаться по деревням Польши и Украины в разгар войны и бороться за выживание.

«Раскрашенная птица» собрала в свой каст, помимо начинающего Петра Котлара, именитых актеров: Стеллана Скарсгорда, Удо Кира, Харви Кейтеля, Барри Пеппера и др. Символично, что в фильме снялся Алексей Кравченко, сыгравший главную роль в идейном предвестнике картины – «Иди и смотри» Элема Климова.

Фильм создан Чехией, Словакией, Украиной и Польшей. Украинским продюсером фильма стал Игорь Савиченко из продакшена Directory Films. Проект Вацлава Мархоула стал победителем 9-го питчинга Госкино Украины и получил государственную поддержку в размере 9 млн грн.

Также мы продолжаем следить за премьерами других фильмов, к которым приложили руку украинцы: «Атлантидой» Валентина Васяновича, «Стасисом» Мантаса Кведаравичюса и «Государственными похоронами» Сергея Лозницы.

Фото: Silver Screen