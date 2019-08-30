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▶ Вышел новый трейлер украинско-литовского фильма «Стасис»

от Telekritika
От Telekritika 293
Главная Кино ▶ Вышел новый трейлер украинско-литовского фильма «Стасис»

Госкино презентовало международный тизер-трейлер фильма «Стасис» Мантаса Кведаравичюса, который снят при сотрудничестве Украины, Франции и Литвы. Его премьера состоится на следующей неделе в рамках Венецианского кинофестиваля.

Сюжет экспериментального фильма Мантаса Кведаравичюса расскажет о четырех героях: Гарипе (курдском гангстере), Софии (украинском реставраторе икон), Мехди (беженце из Южного Судана) и Анне (работнице борделя). Их объединяют любовная и криминальная история, которая ведет зрителя сквозь современность трех городов: Афин, Одессы и Стамбула.

Премьера «Стасиса» пройдет в рамках «Недели критики» на Венецианском кинофестивале. Созданием картины со стороны Украины занимались Esse Production House при поддержке Госкино.

Напомним, на «Телекритике» вышло интервью с продюсером фильма Натальей Либет, в котором она рассказывает об идее «Стасиса», его участии в Венецианском лайн-апе и питчингах Госкино.

Фото: Esse Production House

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