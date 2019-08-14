КиноНовости

«Атлантиду» и «Раскрашенную птицу» покажут на фестивале в Торонто

от Telekritika
От Telekritika 451
Главная Кино «Атлантиду» и «Раскрашенную птицу» покажут на фестивале в Торонто

Новый фильм Валентина Васяновича и украинско-чешская экранизация романа Ежи Косински попали в программу Международного кинофестиваля в Торонто.

Украинские фильмы покажут на кинофестивале в Торонто, который в этом году пройдет с 5 по 15 сентября. В частности, антиутопия Валентина Васяновича «Атлантида» попала в секцию «Современное мировое кино», а копродукционная драма Вацлава Маргоула «Раскрашенная птица» – в программу спецпоказов, где также фигурируют такие хиты фестивалей, как «Маяк» Роберта Эггерса, «Паразиты» Пон Чжун Хо и «Портрет женщины в огне» Селин Скьяммы. Об этом сообщает Vulture.

Кроме того, накануне фестиваля стартуют Дни украинского кино в Торонто, организованные Государственным агентством по вопросам кино совместно с посольством Украины в Канаде и Украинским национальным объединением – Торонто. Там покажут «Дикое поле» Ярослава Лодыгина, «Донбасс» Сергея Лозницы, «Вулкан» Романа Бондарчука», «Украденную принцессу» Олега Маламужа и «Гуцулку Ксеню» Алены Демьяненко.

Ранее также сообщалось, что «Атлантида» Васяновича участвует в программе Венецианского кинофестиваля. Фильм развивает сценарий, при котором разрушенный и погруженный в хаос Донбасс возвращается в состав Украины. «Раскрашенная птица», в свою очередь, рассказывает о мальчике (Петр Котлар), вынужденном самостоятельно спасаться от уничтожения местных жителей нацистами в Восточной Европе. Главные роли в фильме сыграли Стеллан Скарсгорд, Удо Кир, Харви Кейтель, Джулиан Сэндз, Лех Дыблик, Алексей Кравченко и Барри Пеппер. Фильм снят совместно Чехией, Словакией и Украиной.

Фото: кадр из фильма «Раскрашенная птица», nabarveneptace.cz

Расскажите друзьямРасскажите друзьям
0

Вас так же может заинтересовать

В Украине запустили реалити-шоу с участием киберспортсменов

19.04.2018

Саша Барон Коэн поиздевался над любителями стрельбы

14.08.2018

Павел Дуров: Тише едешь, дальше будешь

15.01.2019

?Dakh Daughters, Демьяненко и Нищук на презентации «Гуцулки...

09.03.2019

5 новых сериалов сентября

04.09.2017

«Клуб первых жен» станет поствайнштейновским сериалом

20.04.2018

5 сериалов о журналистах

06.06.2017

?Наталья Ворожбит: «Украинское кино – это рефлексия, критика,...

06.05.2019

10 новых сериалов июня: чем вампир похож на...

28.05.2019

Netflix и активистки продолжают спорить из-за сериала «Ненасытная»

01.08.2018