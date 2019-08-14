«Атлантиду» и «Раскрашенную птицу» покажут на фестивале в Торонто

Украинские фильмы покажут на кинофестивале в Торонто, который в этом году пройдет с 5 по 15 сентября. В частности, антиутопия Валентина Васяновича «Атлантида» попала в секцию «Современное мировое кино», а копродукционная драма Вацлава Маргоула «Раскрашенная птица» – в программу спецпоказов, где также фигурируют такие хиты фестивалей, как «Маяк» Роберта Эггерса, «Паразиты» Пон Чжун Хо и «Портрет женщины в огне» Селин Скьяммы. Об этом сообщает Vulture.

Кроме того, накануне фестиваля стартуют Дни украинского кино в Торонто, организованные Государственным агентством по вопросам кино совместно с посольством Украины в Канаде и Украинским национальным объединением – Торонто. Там покажут «Дикое поле» Ярослава Лодыгина, «Донбасс» Сергея Лозницы, «Вулкан» Романа Бондарчука», «Украденную принцессу» Олега Маламужа и «Гуцулку Ксеню» Алены Демьяненко.

Ранее также сообщалось, что «Атлантида» Васяновича участвует в программе Венецианского кинофестиваля. Фильм развивает сценарий, при котором разрушенный и погруженный в хаос Донбасс возвращается в состав Украины. «Раскрашенная птица», в свою очередь, рассказывает о мальчике (Петр Котлар), вынужденном самостоятельно спасаться от уничтожения местных жителей нацистами в Восточной Европе. Главные роли в фильме сыграли Стеллан Скарсгорд, Удо Кир, Харви Кейтель, Джулиан Сэндз, Лех Дыблик, Алексей Кравченко и Барри Пеппер. Фильм снят совместно Чехией, Словакией и Украиной.

Фото: кадр из фильма «Раскрашенная птица», nabarveneptace.cz