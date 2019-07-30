▶ Черно-белый страх: первый трейлер «Маяка» с Паттинсоном и Дефо

А24 наконец-то презентовала первый трейлер психологического хоррора Роберта Эггерса, режиссера нашумевшей в 2015 году «Ведьмы». Рассказ пойдет о двух смотрителях маяка в Новой Англии 1890-х. Вокруг маяка происходят очень странные дела, а коллеги понемногу сходят с ума.

«Маяк» был обласкан в Каннах большинством критиков, а среди основных достоинств картины они называли актерский дуэт Паттинсона и Дефо.

«Это замечательный фильм, который врезается в голову надолго. Сюжет не так важен на фоне отличной игры Паттинсона и Дефо. Наверное, в этом фильме они создали лучшие актерские работы в своих фильмографиях. В отличие от маяка, который помогает кораблям не потерять ориентир в шторм, здесь зрителя намерено оставляют с загадками, даже после финала», – поделился своими впечатлениями после просмотра фильма в Каннах украинский режиссер Павел Остриков.

В мировой прокат фильм выйдет 18 октября 2019 года.

«Маяк» – второй фильм ужасов Роберта Эггерса, но на нем он не собирается останавливаться. В 2015 году стало известно, что режиссеру поручили написать и поставить ремейк «Носферату» 1922 года. Судя по трейлеру черно-белого «Маяка», Эггерс черпал вдохновение именно из немецкого экспрессионизма 1920-х.

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Фото: А24