▶ Вышел трейлер чешско-украинской драмы «Раскрашенная птица»

Ролик опубликовало на своем официальном канале в YouTube Государственное агентство Украины по вопросам кино.

Фильм снят совместно Чехией, Словакией и Украиной. Часть съемок проходила в селе Сваловичи (Волынская область). На производство картины Госкино выделило 9 млн 588 тыс. грн при общем бюджете 173,6 млн грн. С украинской стороны съемками занималась компания Directory Films.

Фильм снят по одноименному роману Ежи Косинского, который литературные критики называют одной из самых шокирующих историй о Второй мировой войне. В центре сюжета – мальчик (Петр Котлар), вынужденный самостоятельно спасаться от уничтожения местных жителей нацистами в Восточной Европе. Кроме Скарсгорда, главные роли в фильме сыграли Удо Кир, Харви Кейтель, Джулиан Сэндз, Лех Дыблик, Алексей Кравченко и Барри Пеппер.

На днях «Телекритика» писала о том, что фильм «Раскрашенная птица» попал в программу Венецианского кинофестиваля. Кроме того, картина украинского режиссера Валентина Васяновича «Атлантида» будет участвовать в программе «Горизонты».

Фото: nabarveneptace.cz