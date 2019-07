⚡ Объявлена программа Венецианского кинофестиваля: там есть украинцы

«Телекритика» публикует список художественных фильмов, вошедших в программу 76-го Венецианского международного кинофестиваля.

Конкурсная программа:

«Правда» (Хирокадзу Корээда) – фильм-открытие;

«Идеальный кандидат» (Хаифа аль-Мансур);

«О бесконечности» (Рой Андерссон);

Wasp Network (Оливье Ассаяс);

«История брака» (Ноа Баумбах);

«Почетный гость» (Атом Эгоян);

Ad Astra (Джеймс Грей);

A Herdade (Тьягу Гедеш);

Gloria Mundi (Робер Гедигян);

«В ожидании варваров» (Сиро Герра);

«Эма» (Пабло Ларрейн);

Saturday Fiction (Лу Е);

«Мартин Иден» (Пьетро Марчелло);

La Mafia non è più quella di Una Volta (Франко Мареско);

«Раскрашенная птица» (Вацлав Маргул);

The Mayor of Rione Sanità (Марио Мартоне);

Babyteeth (Шеннон Мерфи);

«Джокер» (Тодд Филипс);

«Офицер и шпион» (Роман Полански);

«Прачечная» (Стивен Содерберг);

«Дом 7 по Черри-лейн» (Юньфань).

Внеконкурсная программа (игровое кино):

The Burnt Orange Heresy (Джузеппе Катопонди);

«Сиберг» (Бенедикт Эндрюс);

Vivere (Франческа Аркибуджи);

«Мосул» (Мэтью Майкл Карнахан);

«Взрослые в комнате» (Коста-Гаврас);

«Король» (Дэвид Мишо);

Tutto il mio folle amore (Габриэле Сальваторес).

Программа «Горизонты»:

«Кровь пеликана» (Катрин Геббе);

Zumiriki (Оскар Алегрия);

Bij Eneich – Un Fils (Мехди М. Барсауи);

Blanco en Blanco (Тео Корт);

«Мои славные дни» (Антуан де Бари);

«Невия» (Нунция де Стефано);

Moffie (Оливер Херманус);

«Хава, Мариам, Айеша» (Сахара Карими);

«Риальто» (Питер Маки Барнс);

«Преступный человек» (Дмитрий Мамулия);

Revenir (Джессика Палюд);

Giants Being Lonely (Грейт Паттерсон);

Balloon (Пема Цеден);

«Вердикт» (Реймунд Гуттьерес);

«Только 6,5» (Саид Рустаи);

«Тень воды» (Сасидхаран Саджит Кумар);

Sole (Карло Сирони);

«Мать» (Родриго Сорогойен);

«Атлантида» (Валентин Васянович).

Напомним, что в параллельную конкурсную программу «Неделя критики» Венецианского фестиваля также вошел литовско-украинский фильм «Стасис». Остальных участников секции ищите по ссылке.

