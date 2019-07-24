🎥 Украинско-литовский «Стасис» покажут на «Неделе критики» в Венеции

Фильм совместного производства Украины, Франции и Литвы попал в конкурсную программу 76-го Венецианского кинофестиваля.

Картина участвует в независимой параллельной программе фестиваля «Неделя критики». Ей предстоит соперничать с такими фильмами, как «Вся эта победа» (Jeedar el Sot) Ахмада Госсейна, «Принц» (El Principe) Себастиана Муньоса, «Психозия» (Psykosia) Мари Гратё, «Редкие звери» (Rare Beasts) Билли Пайпера, «Весы» (Sayidat Al Bahr) Шахад Амин и «Таксист Тони» (Un Deportato Al Contrario) Асканио Петрини.

Фильм «Стасис» (международное название – «Парфенон») снял литовский режиссер Мантас Кведаравичус при поддержке Госкино Украины.

Продюсер Наталья Либет в комментарии «Телекритике» делится эмоциями по поводу отбора ленты на фестиваль:

То, что «Парфенон/Стасис» будет иметь свою мировую премьеру в рамках «Недели критики» старейшего международного кинофестиваля в Венеции, – очень важно, и очень знаково, и очень значимо для меня. Так как это – мой первый игровой полнометражный международный/копродукционный фильм! Я безумно счастлива! И безумно благодарна Мантасу Кведаравичусу и команде фильма, моим коллегам и друзьям, что поверили в меня. И мне безумно грустно и жаль, что Гарип Оездем, исполнитель роли Гарипа-гангстера, не дожил до этой премьеры, погиб в Берлине в конце июня этого года…

Напомним, что психологическая драма «Стасис» рассказывает истории четырех персонажей: Гарипа (курдского гангстера), Софии (украинского реставратора икон), Мехди (беженца из Южного Судана) и Анны (работницы борделя). Их объединяют любовная и криминальная история, которая ведет зрителя сквозь современность трех городов: Афин, Одессы и Стамбула.

Накануне «Телекритика» рассказала о самых интересных дебютных проектах, участвующих во втором этапе 11-го конкурса Госкино.