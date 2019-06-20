🎞▶Завершено производство экспериментального фильма «Стасис»

Психологическая драма «Стасис» рассказывает истории четырех персонажей: Гарипа (курдского гангстера), Софии (украинского реставратора икон), Мехди (беженца из Южного Судана) и Анны (работницы борделя). Их объединяют любовная и криминальная история, которая ведет зрителя сквозь современность трех городов: Афин, Одессы и Стамбула. Эти города также являются героями фильма.

«Уникальность [фильма] в наборе профессиональных и непрофессиональных актеров из разных стран и местностей,» – рассказывает Наталия Либет, продюсер фильма.

Картина снималась в Украине, Греции, Турции, Уганде и Литве и представляет собой экспериментальную комбинацию документального и художественного кино. В 2017-м году проект был отобран в индустриальную программу «Первый взгляд» на кинофестивале в Локарно.

Режиссер Мантас Кведравичюс известен своими документальными картинами «Барзах» о современной кадыровской Чечне и «Мариуполис» о городе Мариуполь во времена кризиса.

«“Стасис” является историей о людях, которые потеряли контроль над собственным ощущением времени, но не потеряли жажды к жизни. Этот фильм продолжает идеи режиссера, которые он начал в двух предыдущих работах. Идея фильма возникла из интереса режиссера к греческим общинам в Украине. В частности его интересовало насколько они передают свою культуру между поколениями, – поделилась с «Телекритикой» Наталия Либет. – В то же время ставятся и другие вопросы: какова сейчас вся Европа, в каком моменте ее истории мы сейчас находимся? Крайне важно, что Украина, которая сейчас стоит на перекрестке истории, играет роль узла между прошлым и будущим, западом и востоком, старым и новым.»

Общий бюджет фильма – 31 млн 128 тыс. грн, из которых 11 млн 377,5 тыс. компенсирует Госкино Украины. Продюсерами «Стасиса» выступили Виталий Шереметьев, Наталия Либет, Ульяна Ким, Джули Гайе, Надежда Туринцев и сам режиссер.

Фильм выйдет в кинотеатральный прокат в следующем году.

Ранее, Госкино опубликовало трейлер документального фильма об украинцах в Голливуде.

Фото: ESSE Production House