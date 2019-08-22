Стала известна дата премьеры фильма «Черный ворон»

Премьера полнометражной исторической драмы «Черный ворон», снятой по мотивам одноименного романа-бестселлера Василия Шкляра, состоится в украинских кинотеатрах 5 декабря 2019 года. Об этом сообщает пресс-служба «1+1».

Напомним, «Черный ворон» – киноадаптация романа «Залишенець: Чорний ворон» украинского писателя Василия Шкляра. Сюжет вращается вокруг Холодноярской республики и ее борьбы с большевиками. Главный герой, Иван, оказывается в центре событий и присоединяется к повстанцам в их войне.

Изначально фильм должен был снимать Олег Туранский, но его взгляды на историю разошлись со взглядами Василия Шкляра и вскоре режиссер покинул проект. Осенью 2018 года на его место пришел Тарас Ткаченко («Гнездо горлицы»). «Телекритика» следила за съемками и поговорила с режиссером о проекте.

Вместе с режиссером поменялась и команда. Актерский состав пополнили украинские актеры: Тарас Цимбалюк, Алексей Тритенко, Павел Москаль, Андрей Мостренко, Ксения Данилова, Даниил Мирешкин, Зоряна Марченко, Наталья Сумская и другие.

Созданием фильма занимался «ТЕТ-продакшн» по заказу «1+1» при поддержке Государственного агентства Украины по вопросам кино. Дистрибуцию осуществляет компания «Киномания». Исполнительные продюсеры – Кристина Шкабар и Владимир Андриюк. Генеральный продюсер фильма – Александр Ткаченко.

Напомним, в конце мая вышел первый трейлер картины. Также «Телекритика» собрала все факты, которые нужно знать об экранизации «Черного ворона».

Фото: пресс-служба «1+1»