▶Вышел трейлер фильма «Черный ворон» Тараса Ткаченко

Сюжет фильма перекликается с одноименным бестселлером Василия Шкляра и рассказывает историю Ивана по прозвищу Ворон. Его судьба выпала на драматическую борьбу Холодноярской республики с большевиками. Ворон жертвует личным счастьем, чтобы помочь украинским повстанцам в войне за независимость.

В режиссерском кресле Тарас Ткаченко, автор и постановщик «Гнезда горлицы». В главной роли снялся актер Тарас Цимбалюк («Крепостная»). Также в фильме сыграли Андрей Мостренко («Певица»), Алексей Тритенко («Когда мы дома», «Круты 1918»), Наталья Сумская, Азизбек Абдурашидов и Павел Москаль.

Дата выхода намечена на 2019 год.

Ранее мы рассказывали, как проходил финальный день съемок фильма.

Фото: пресс-служба канала «1+1»