🎥 Как прошел финальный день съемок фильма «Черный ворон»
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🎥 Как прошел финальный день съемок фильма «Черный ворон»

от Telekritika
От Telekritika 116
Главная Кино 🎥 Как прошел финальный день съемок фильма «Черный ворон»

«ТЕТ-Продакшн» по заказу телеканала «1+1» завершил съемки полнометражного фильма «Черный ворон» по мотивам одноименного романа-бестселлера украинского писателя Василия Шкляра. Историческая драма рассказывает о борьбе холодноярских повстанцев с большевиками.

Сюжет фильма поведает об Иване по прозвищу «Ворон», чья личная жизнь и долг Родине переплетутся на фоне событий восстания в Холодном Яру и борьбе с наступающими большевиками. Иван пожертвует личным счастьем и домашним уютом, став участником сражения за независимость своей земли.

Режиссером фильма выступил Тарас Ткаченко, автор и режиссер «Гнезда горлицы». Главные роли в фильме исполнили Тарас Цимбалюк, Павел Москаль, Андрей Мостренко, Ксения Данилова, Азиз Абдурашидов, Зоряна Марченко, Наталья Сумская, Алина Коваленко, Алексей Тритенко, Даниил Мирешкин и другие.

🎥 Как прошел финальный день съемок фильма «Черный ворон»

Фото: пресс-служба канала «1+1»

Съемки проходили с октября 2018 года. Создатели задействовали в картине территории Киево-Печерского и Переяславского заповедников, охотничий дворец графа Шувалова (Тальное) и село Поташ, где была снята массовая сцена с участием 150 людей. Фильм создавался при поддержке Госкино, которое выделило на его производство 5 млн 88 тыс. грн.

В финальный съемочный день гостем на площадке стал автор романа «Черный ворон» Василий Шкляр.

🎥 Как прошел финальный день съемок фильма «Черный ворон»

Василий Шкляр. Фото: пресс-служба канала «1+1»

«Не все герои книги появятся в фильме. Это адаптация, поэтому сценарий фильма отличается от моего романа. Но самое главное, на мой взгляд, в картине осталось – холодноярский дух, непокорность и стремление бороться ради той идеи, которая была написана на черном боевом знамени повстанцев: "Воля або смерть"», – поделился впечатлениями писатель.

Фильм должен появиться на украинских экранах уже в этом году.

В ноябре Тарас Ткаченко рассказал «Телекритике» о съемках баталий, Василии Шкляре и патриотическом украинском кино.

Фото: пресс-служба канала «1+1»

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