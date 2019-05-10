🎬100 лет войны: все, что нужно знать о фильме по роману «Черный ворон»

Любители мистики не раз упоминали в сети, что картину будто кто-то сглазил, ведь так долго в Украине не снимался еще, наверное, ни один фильм за последние годы. Авторы ленты к подобным предположениям относятся скептически, дескать, такие бытовых разногласия встречаются в кино сплошь и рядом.

Фактически в проект вновь вдохнули жизнь, когда режиссерское кресло занял Тарас Ткаченко. По его словам, ему просто повезло.

«Когда я получил проект в свои руки, от команды Туранского нам оставили только некоторые видеопробы, сценарий, определенный каст и ни одного отснятого эпизода. Тут уже, сами понимаете, три года проекту, много кто уже в то время работал в других местах, над другими лентами. И, так сложилось, что как раз в этот период, когда я искал людей, освободились ребята, с которыми я работал на съемках ранее, и тут, как говорится, я решил пойти в бой с теми, кого я знаю. (Смеется.) К примеру, над этим проектом работает мой хороший знакомый художник-постановщик Игорь Филиппов, с которым мы создавали «Гнездо горлицы», – рассказал «Телекритике» Тарас Ткаченко.

На вопрос, зачем одному из самых востребованных в стране режиссеров достаточно проблематичный проект, Тарас Ткаченко заверил, что все дело в тематике произведения.

«История циклична, и события, которые происходили 100 лет назад, удивительным образом перекликаются с тем, что происходит в стране сейчас. Поэтому лозунги и послания, которые я хочу заложить в это кино, должны давать ответы на вопросы настоящего времени. Мы должны осознать, что, если однажды пойти на компромисс с врагом, можно стать заложником, ведь в конце этот компромисс становится бесконечным. Если терпеть позор ради мира, в конце получаешь не только позор, но и войну», — комментирует режиссер ленты Тарас Ткаченко.

Параллели между событиями тех времен и сегодняшним днем проводит и автор романа Василий Шкляр.

«Ожидаю, что после выхода фильма будет новая волна интереса к роману. В свое время роман «Черный ворон» позвал на Революцию Достоинства много людей. Холодноярский флаг с лозунгом «Воля або смерть» подхватили и современные воины на востоке страны. Собственно, российско-украинская война столетней давности по своему характеру мало чем отличалась от нынешней. Это большое счастье для автора, когда его произведение становится в ряд с борцами за Украину», – говорит Василий Шкляр и сразу же добавляет, что без работы Тараса Ткаченко фильм вряд ли бы получился.

Все события в фильме происходят на территории Холодного Яра — это Мотронинский монастырь, который был центром повстанческого движения во времена Холодноярской республики (с. Мокрая Калигорка, штаб ЧК).

Правда, несколько эпизодов команде проекта удалось снять на территории Черкасской области. Среди локаций, в которых проходили съемки, – охотничий дворец графа Шувалова в Тальном, Национальный историко-этнографический заповедник «Переяслав». Старинную железнодорожную станцию ​​снимали в Поташе. Туда, кстати, во время съемок на экскурсию пришли с учениками родители Тараса Цымбалюка, исполнителя главной роли.

Часть эпизодов снимали в Киеве и под Киевом. В лесах под Васильковом снимали гайдамацкий лагерь и дом Ивана Черноуса. Также съемки проходили в Национальном Киево-Печерском историко-культурном заповеднике, поскольку после реставрации монастырь не сохранил исторического облика. Под Мотронинским монастырем есть старинные подземелья, которые называют гайдамацкими погребами. В «Черном вороне» туннели, которые станут укрытием для повстанцев, воспроизводили на столичном винном заводе.

Для первого, второго, третьего плана было задействовано около 30 актеров. В целом в съемках проекта приняли участие около 1000 актеров массовых сцен.

Одним из главных актеров стал ворон по кличке Фрейд. Ему 10 лет, на его счету уже шесть полнометражных фильмов.

Более 100 лошадей, коз, коров и птиц задействовали во время съемок ленты.

Исторические документы свидетельствуют, что в подавлении холодноярского восстания красные применяли отряды мобилизованных китайцев. Одним из них в ленте является Ходя, которого сыграл Азизбек Абдурашидов. Кстати, актер также является профессиональным каскадером, поэтому самостоятельно выполнял многие трюки во время съемок.

Главного антагониста Птицына в фильме сыграл Алексей Тритенко («Круты 1918», «Сувенир из Одессы»). У Птицына реальный прототип, однако судьба киношного героя отличается от настоящего – по сюжету он является основным исполнителем всех карательных миссий ГПУ и именно его руками и маузером будет твориться красный террор.

Одного из главных героев – Оборотня – сыграл харизматичный Павел Москаль. Будучи давним товарищем Ворона, Оборотень зовет его на борьбу и стоит с ним бок о бок во всех боях.

Известный актер Андрей Мостренко сыграл чекиста Евдокимова. Этого персонажа в романе «Черный ворон» нет, но у этого героя также есть реальный прототип.

Народная артистка Украины Наталья Сумская сыграла в историческом фильме гадалку Евдокию.

Герои фильма прозвали Наталью «своеобразной гайдамаческой Кассандрой», исцеляющей повстанцев и обладающей даром провидения.

Сейчас работа над фильм перешла в постпродакшен. Так что пока даже приблизительной даты премьеры ленты авторы «Черного ворона» не озвучивают, обещая только сделать все возможное, чтобы украинцы увидели фильм уже в нынешнем году.

Фото: Алексей Анхимов