🎬100 лет войны: все, что нужно знать о фильме по роману «Черный ворон»
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🎬100 лет войны: все, что нужно знать о фильме по роману «Черный ворон»

от Telekritika
От Telekritika 32
Главная Кино 🎬100 лет войны: все, что нужно знать о фильме по роману «Черный ворон»

Экранизацию романа украинского писателя Василия Шкляра фанаты его творчества ждали без малого шесть лет – то затягивались кастинги, то были проблемы с финансированием, да и во взглядах на эту историю Олег Туранский (первый режиссер проекта) и Василий Шкляр разошлись во мнениях. В результате команду сменили, ленту досняли и даже обещают показать уже в этом году.

Любители мистики не раз упоминали в сети, что картину будто кто-то сглазил, ведь так долго в Украине не снимался еще, наверное, ни один фильм за последние годы. Авторы ленты к подобным предположениям относятся скептически, дескать, такие бытовых разногласия встречаются в кино сплошь и рядом.

🎬100 лет войны: все, что нужно знать о фильме по роману «Черный ворон»

Съемки ленты «Черный ворон». Фото: Алексей Анхимов

Фактически в проект вновь вдохнули жизнь, когда режиссерское кресло занял Тарас Ткаченко. По его словам, ему просто повезло.

🎬100 лет войны: все, что нужно знать о фильме по роману «Черный ворон»

Тарас Ткаченко

«Когда я получил проект в свои руки, от команды Туранского нам оставили только некоторые видеопробы, сценарий, определенный каст и ни одного отснятого эпизода. Тут уже, сами понимаете, три года проекту, много кто уже в то время работал в других местах, над другими лентами. И, так сложилось, что как раз в этот период, когда я искал людей, освободились ребята, с которыми я работал на съемках ранее, и тут, как говорится, я решил пойти в бой с теми, кого я знаю. (Смеется.) К примеру, над этим проектом работает мой хороший знакомый художник-постановщик Игорь Филиппов, с которым мы создавали «Гнездо горлицы», – рассказал «Телекритике» Тарас Ткаченко

🎬100 лет войны: все, что нужно знать о фильме по роману «Черный ворон»

Тарас Ткаченко на съемочной площадке. Фото: Алексей Анхимов

На вопрос, зачем одному из самых востребованных в стране режиссеров достаточно проблематичный проект, Тарас Ткаченко заверил, что все дело в тематике произведения.

«История циклична, и события, которые происходили 100 лет назад, удивительным образом перекликаются с тем, что происходит в стране сейчас. Поэтому лозунги и послания, которые я хочу заложить в это кино, должны давать ответы на вопросы настоящего времени. Мы должны осознать, что, если однажды пойти на компромисс с врагом, можно стать заложником, ведь в конце этот компромисс становится бесконечным. Если терпеть позор ради мира, в конце получаешь не только позор, но и войну», — комментирует режиссер ленты Тарас Ткаченко.

🎬100 лет войны: все, что нужно знать о фильме по роману «Черный ворон»

Съемочная площадка «Черного ворона»

Параллели между событиями тех времен и сегодняшним днем проводит и автор романа Василий Шкляр.

«Ожидаю, что после выхода фильма будет новая волна интереса к роману. В свое время роман «Черный ворон» позвал на Революцию Достоинства много людей. Холодноярский флаг с лозунгом «Воля або смерть» подхватили и современные воины на востоке страны. Собственно, российско-украинская война столетней давности по своему характеру мало чем отличалась от нынешней. Это большое счастье для автора, когда его произведение становится в ряд с борцами за Украину», – говорит Василий Шкляр и сразу же добавляет, что без работы Тараса Ткаченко фильм вряд ли бы получился.

🎬100 лет войны: все, что нужно знать о фильме по роману «Черный ворон»

Леса, в которых воссоздавали Холодный Яр

Все события в фильме происходят на территории Холодного Яра — это Мотронинский монастырь, который был центром повстанческого движения во времена Холодноярской республики (с. Мокрая Калигорка, штаб ЧК).

🎬100 лет войны: все, что нужно знать о фильме по роману «Черный ворон»

Фото: Алексей Анхимов

Правда, несколько эпизодов команде проекта удалось снять на территории Черкасской области. Среди локаций, в которых проходили съемки, – охотничий дворец графа Шувалова в Тальном, Национальный историко-этнографический заповедник «Переяслав». Старинную железнодорожную станцию ​​снимали в Поташе. Туда, кстати, во время съемок на экскурсию пришли с учениками родители Тараса Цымбалюка, исполнителя главной роли.

🎬100 лет войны: все, что нужно знать о фильме по роману «Черный ворон»

Тарас Цымбалюк в ленте сыграл главного героя. Фото: Алексей Анхимов

Часть эпизодов снимали в Киеве и под Киевом. В лесах под Васильковом снимали гайдамацкий лагерь и дом Ивана Черноуса. Также съемки проходили в Национальном Киево-Печерском историко-культурном заповеднике, поскольку после реставрации монастырь не сохранил исторического облика. Под Мотронинским монастырем есть старинные подземелья, которые называют гайдамацкими погребами. В «Черном вороне» туннели, которые станут укрытием для повстанцев, воспроизводили на столичном винном заводе.

🎬100 лет войны: все, что нужно знать о фильме по роману «Черный ворон»

Возлюбленную главного героя сыграла Ксения Данилова

Для первого, второго, третьего плана было задействовано около 30 актеров. В целом в съемках проекта приняли участие около 1000 актеров массовых сцен.

🎬100 лет войны: все, что нужно знать о фильме по роману «Черный ворон»

Фото: Алексей Анхимов

Одним из главных актеров стал ворон по кличке Фрейд. Ему 10 лет, на его счету уже шесть полнометражных фильмов.

🎬100 лет войны: все, что нужно знать о фильме по роману «Черный ворон»

Ворон Фрейд

Более 100 лошадей, коз, коров и птиц задействовали во время съемок ленты.

🎬100 лет войны: все, что нужно знать о фильме по роману «Черный ворон»

Фото: Алексей Анхимов

Исторические документы свидетельствуют, что в подавлении холодноярского восстания красные применяли отряды мобилизованных китайцев. Одним из них в ленте является Ходя, которого сыграл Азизбек Абдурашидов. Кстати, актер также является профессиональным каскадером, поэтому самостоятельно выполнял многие трюки во время съемок.

🎬100 лет войны: все, что нужно знать о фильме по роману «Черный ворон»

Азизбек Абдурашидов, который играет в ленте Ходю

Главного антагониста Птицына в фильме сыграл Алексей Тритенко («Круты 1918», «Сувенир из Одессы»). У Птицына реальный прототип, однако судьба киношного героя отличается от настоящего – по сюжету он является основным исполнителем всех карательных миссий ГПУ и именно его руками и маузером будет твориться красный террор.

🎬100 лет войны: все, что нужно знать о фильме по роману «Черный ворон»

Птицын в исполнении Алексея Тритенко

Одного из главных героев – Оборотня – сыграл харизматичный Павел Москаль. Будучи давним товарищем Ворона, Оборотень зовет его на борьбу и стоит с ним бок о бок во всех боях.

🎬100 лет войны: все, что нужно знать о фильме по роману «Черный ворон»

Павел Москаль (справа)

Известный актер Андрей Мостренко сыграл чекиста Евдокимова. Этого персонажа в романе «Черный ворон» нет, но у этого героя также есть реальный прототип.

🎬100 лет войны: все, что нужно знать о фильме по роману «Черный ворон»

Роль Евдокимова досталась Андрею Мостенко

Народная артистка Украины Наталья Сумская сыграла в историческом фильме гадалку Евдокию.

🎬100 лет войны: все, что нужно знать о фильме по роману «Черный ворон»

Наталья Сумская на съемках ленты

Герои фильма прозвали Наталью «своеобразной гайдамаческой Кассандрой», исцеляющей повстанцев и обладающей даром провидения.

🎬100 лет войны: все, что нужно знать о фильме по роману «Черный ворон»

Наталья Сумская

Сейчас работа над фильм перешла в постпродакшен. Так что пока даже приблизительной даты премьеры ленты авторы «Черного ворона» не озвучивают, обещая только сделать все возможное, чтобы украинцы увидели фильм уже в нынешнем году.

Фото: Алексей Анхимов

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