👁🎬 ProПрокат: скандальный Нисон и лоукост Киев – Берлин

Пока в Германии открывается Берлинский кинофестиваль, хиты прошлогодней программы можно посмотреть, не выезжая из Киева, благодаря Берлинале уик-энду. Кроме того, мы уже советовали вам оценить «Круты» Алексея Шапарева и увидеть раритетные ленты эпохи советского авангарда в Довженко-Центре. А в нашей традиционной рубрике рассказываем об остальных фильмах, которые можно посмотреть в кино с 7 февраля.

«Все знают» (Todos lo saben)

В ролях: Пенелопа Крус, Хавьер Бардем, Инма Куэста, Барбара Ленни, Рикардо Дарин

Идут годы, сменяются диктаторы, а Пенелопа Крус и Хавьер Бардем все еще вместе – на экране и в жизни. На этот раз пара снялась в фильме лауреата премии «Оскар» за лучший иностранный фильм («Коммивояжер» 2016 года), иранца Асгара Фархади. Героиня Крус приезжает в родной город с мужем и детьми, но вместо пасторального реюниона сталкивается с парадом скелетов из шкафа – так что, несмотря на пресловутую «химию» между исполнителями главных ролей, ждать следует не драму о любовном треугольнике, а психологический триллер. И не забудьте подогреть интерес, посмотрев трейлер проекта двух других преданных Пенелопе мужчин – фильма «Боль и слава» Педро Альмодовара с Антонио Бандерасом.

«Lego Фильм 2» (The Lego Movie 2: The Second Part)

Роли озвучивали: Крис Прэтт, Элисон Бри, Ченнинг Татум, Джона Хилл, Элизабет Бэнкс, Уилл Арнетт

В рецензиях на «Соло. Звездные войны» многие сравнивали его с «Lego Фильмом»… в пользу последнего. (Дело в том, что создатели первого «Lego Фильма», Фил Лорд и Кристофер Миллер, изначально должны были стать режиссерами «Соло», и многие фанаты мультфильма оплакивали их уход.) Увы, в титрах второй части анимационного фильма вы найдете их только в списке продюсеров. Историю о борьбе отважных пластмассовых фигурок с пришельцами-разрушителями DUPLO снял Майк Митчелл – режиссер, дебютировавший с комедией «Мужчина по вызову» и переквалифицировавшийся в спеца по трендовым мультфильмам 0+. Примечательно, что из картин, стартующих в прокате в США на этой неделе, у «Lego Фильма 2» самый высокий рейтинг критиков – 92% (для сравнения, у вышеупомянутого артхауса «Все знают» – лишь 63%).

«Холодная месть» (Cold Pursuit)

В ролях: Лиам Нисон, Эмми Россам, Том Бейтман, Уильям Форсайт, Лора Дерн

Локализация названия нового фильма Ханса Петтера Молланда звучит весьма иронично в контексте недавнего скандала с его главной звездой: на днях Лиам Нисон дал интервью, в котором признался, что хотел отомстить какому-нибудь «черному ублюдку» за насилие над его знакомой. (Актера обвинили в расизме, несмотря на то, что он выразил сожаление о своих убийственных намерениях.) Если дело обернется бойкотом, то в США у «Холодной мести» будет шанс повторить кассовый провал «Клуба молодых миллиардеров». И зря: во-первых, этот фильм – высокобюджетный ремейк картины «Дурное дело нехитрое», тоже снятой Молландом (а по примерам Хичкока и Ханеке мы знаем, как интересно наблюдать за авто-ремейками). Во-вторых, в украинском прокате давно не было качественных vigilante films (т.е. фильмов о мести) – Vigilante Сары Даггар-Никсон с Оливией Уайлд вообще не факт, что до него доберется. Так что утепляйтесь и спешите в ближайший кинотеатр смотреть черную-пречерную комедию о том, как герой Нисона мстит за смерть сына в заснеженных горах.

