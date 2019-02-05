🎞 Довженко-Центр покажет запрещенные в СССР фильмы

Довженко-Центр покажет 5 фильмов 1930-х годов из собственной коллекции, созданных авангардными режиссерами. Некоторые из лент оказались в СССР под запретом, а их создатели были репрессированы.

Фильмы ретроспективы объединяет еще и то, что они сняты в период формирования пресловутого соцреализма. Однако за счет подрывной натуры их создателей, эти ленты оказались провокационными по меркам действующей власти. «Фильмы, созданные в это время, являются уникальными субверсивными работами», – пишет пресс-служба Центра.

В программу вошли следующие картины:

«Гармонь» (1934) Игоря Савченко – первая музыкально-фольклорная советская комедия, созданная на местном материале, без наследования западной традиции кинооперетт;

«Строгий юноша» (1935) Абрама Роома – философская драма в декорациях утопического бесклассового общества по мотивам кинопьесы Юрия Олеши;

«Интриган (Сладчайший полет)» (1935) Якова Уринова – сатирическая комедия о летной школе и охоте за сбежавшим из совхоза племенным жеребцом по кличке Интриган;

«Однажды летом» (1936) Ханана Шмаина и Игоря Ильинского – абсурдная роуд-муви по сценарию мастеров жанра Ильи Ильфа и Евгения Петрова;

«Шуми, городок!» (1939) Николая Садковича – комедия об инженере, необычным образом решившем вопрос благоустройства провинциального города.

Подробнее с программой показов можно ознакомиться по ссылке.

Напомним также, что с 7 по 9 февраля в кинотеатре «Киев» пройдет показ хитов прошлогоднего Берлинале, приуроченный к старту нового фестиваля.

Фото: кадр из фильма «Строгий юноша»