🎞 Довженко-Центр покажет запрещенные в СССР фильмы
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🎞 Довженко-Центр покажет запрещенные в СССР фильмы

от Telekritika
От Telekritika 39
Главная Кино 🎞 Довженко-Центр покажет запрещенные в СССР фильмы

6 февраля в Киеве начнутся показы ретроспективы «Oldschool: Фабрика соцреализма».

Довженко-Центр покажет 5 фильмов 1930-х годов из собственной коллекции, созданных авангардными режиссерами. Некоторые из лент оказались в СССР под запретом, а их создатели были репрессированы.

Фильмы ретроспективы объединяет еще и то, что они сняты в период формирования пресловутого соцреализма. Однако за счет подрывной натуры их создателей, эти ленты оказались провокационными по меркам действующей власти. «Фильмы, созданные в это время, являются уникальными субверсивными работами», – пишет пресс-служба Центра.

В программу вошли следующие картины:

«Гармонь» (1934) Игоря Савченко – первая музыкально-фольклорная советская комедия, созданная на местном материале, без наследования западной традиции кинооперетт;
«Строгий юноша» (1935) Абрама Роома – философская драма в декорациях утопического бесклассового общества по мотивам кинопьесы Юрия Олеши;
«Интриган (Сладчайший полет)» (1935) Якова Уринова – сатирическая комедия о летной школе и охоте за сбежавшим из совхоза племенным жеребцом по кличке Интриган;
«Однажды летом» (1936) Ханана Шмаина и Игоря Ильинского – абсурдная роуд-муви по сценарию мастеров жанра Ильи Ильфа и Евгения Петрова;
«Шуми, городок!» (1939) Николая Садковича – комедия об инженере, необычным образом решившем вопрос благоустройства провинциального города.

Подробнее с программой показов можно ознакомиться по ссылке.

Напомним также, что с 7 по 9 февраля в кинотеатре «Киев» пройдет показ хитов прошлогоднего Берлинале, приуроченный к старту нового фестиваля.

Фото: кадр из фильма «Строгий юноша»

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