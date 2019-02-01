🎬 Берлинале уик-энд: ад – это другие

Любопытно, что одни из самых громких фильмов прошлогоднего Берлинского кинофестиваля были посвящены отчуждению. Три очень разных ленты покажут, как легко люди отдаляются друг от друга – и с каким трудом сближаются, а также напомнят, как тяжело бывает соответствовать образу, который тебе навязывает окружение.

7 февраля

«Между рядами» (In Den Gängen)

Франц Роговски, которого мы год назад видели в роли строителя-неудачника в «Хеппи-энде» Ханеке, снова влип в неприятности на стройке – в другом фильме и у другого режиссера. Его герой Кристиан в драме «Между рядами» Томаса Штубера теряет работу каменщика и подается грузчиком в гипермаркет. Между торговыми рядами, оказывается, можно встретить не только угрюмых сменщиков: здесь есть место дружбе, романтике… и локальным войнам. В Берлине фильм завоевал Приз экуменического жюри, а мы бы отметили еще и незабываемую музыку. Да что там, один из комментаторов под трейлером фильма на YouTube пишет: «Все, увольняюсь и иду работать в супермаркет!»

8 февраля

«Лицо» (Twarz)

А вот строителю Яцеку из фильма Малгоржаты Шумовской повезло куда меньше: из-за трагедии на производстве врачам приходится восстанавливать ему лицо, и заранее понятно, что прежним красавцем парень никогда не станет. Да и сможет ли он вернуться к прежней жизни – своей девушке Дагмар и беззаботным патлатым друзьям-тусовщикам? Примут ли его набожные родственники? Фильм, способный за полтора часа разбить и склеить вам сердце, получил в Берлине «Серебряного медведя», а исполнителя главной роли Матеуша Косьцюкевича, по-видимому, ждет большое будущее за пределами польского кинематографа.

9 февраля

«Не прикасайся» (Touch me not)

Полудокументальная драма румынки Адины Пинтилие вызвала немало противоречивых отзывов. В то время как на Берлинале фильм завоевал «Золотого медведя», в интернете он получил порцию гнилых помидоров: реализацию истории о людях, которые неспособны к интимной близости, называли холодной, абстрактной и чересчур претенциозной. Тем не менее, подобного подхода к табуированным темам в кино еще не было; фильм, как и его герои, говорит зрителю «не прикасайся», но если услышать его, то между вами может зародиться настоящее понимание. Бритоголового Томаса Лемаркиса, сыгравшего массажиста Тудора, вы недавно могли видеть в «Бегущем по лезвию 2049» в образе странноватого клерка в кожаном облачении. По-видимому, актер с инопланетной внешностью решил вернуться из жанрового кино в драму, и это – лишь одна из многочисленных трансформаций, которые предлагает зрителю «Не прикасайся».

С подробной информацией о программе и фильмах Берлинале уик-энда можно ознакомиться на странице мероприятия.