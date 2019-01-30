👁📽 5 причин посмотреть фильм «Круты 1918»

Несмотря на то, что фильм не смог избежать недостатков, от которых страдают многие патриотические проекты последних лет (например, прописанный «для галочки» – или, скорее, «для постера» – женский персонаж, как в «Тайном дневнике Симона Петлюры» и «Позывном “Бандерас”»), у картины есть и множество сильных сторон. Давайте рассмотрим их подробнее.

Привязка к современности

Отсылка к войне на Донбассе могла бы стать слишком очевидной, если бы сценарист Константин Коновалов сделал из нее полноценную рамочную историю. Но герой в камуфляже, показанный со спины в начале фильма, остается лишь молчаливым символом – и хотя во время его финального появления вы уже догадываетесь, чье лицо он явит, такая драматическая прямолинейность не идет во вред картине. Этот солдат, наш современник, листающий дневник из 1918-го, воспринимается скорее не как потомок героя Евгения Ламаха (который и сыграл обоих), а как некий вечный защитник Украины – вроде «ангелов Монса», легенды о которых пересказывали друг другу британские солдаты в том же 1918-м. (Вот только гимназисты, оборонявшие станцию «Круты», в отличие от эфемерных защитников англичан были людьми – даже детьми – из плоти и крови, и потому сцена получается еще более сильной.)

Мастерство молодых актеров

В отличие от того же «Тайного дневника Симона Петлюры», «Круты 1918» почти не пострадали от неудачного кастинга (и тот же Петлюра в исполнении Дмитрия Ступки получился на удивление убедительным, не «забронзовевшим»), и грима, если не считать странного отказа одеть героиню Надежды Коверской в костюмы эпохи и убрать «инста-брови». Но лавры, безусловно, полагаются тем, кто исполнил роли непосредственных героев фильма – молодым актерам, сыгравшим студентов и гимназистов.

Простое и открытое лицо Евгения Ламаха (вымышленный студент Андрей Савицкий, превращающийся из пацифиста в воина) в противовес богатырям с квадратными челюстями – это то, чего не хватало украинскому военному кино. Кстати, в этом году Евгений сыграет еще одну главную роль в аналогичном амплуа – в не менее ожидаемом фильме «Черкассы». Не меньшую дань стоит отдать и его соратникам-добровольцам: гимназиста Пипского, спевшего перед расстрелом гимн Украины, сыграл Александр Алексенко, а безымянный польский студент в исполнении Дмитрия Олейника стал героем одного из самых напряженных моментов фильма – перед тем, как метнуть снаряд, он срывающимся голосом читает молитву Богородице – целиком.

Отсутствие «бронзы»

Фильм не делает попытки собрать из неуклюжих, хулиганистых (до поры до времени) мальчишек скульптурную группу: в самом начале они шумят на Софийской площади и флиртуют с девушками, толком не вслушиваясь в мрачные пророчества Грушевского и Петлюры, но и на поле боя не обрастают враз панцирем мужественности. Пожалуй, на фоне этой юношеской несоразмерности войне даже не столь нелепо выглядит одна из самых неудачных ролей фильма – Виталий Салий в образе главкома Муравьева, или, вернее, какого-то комикс-злодея по мотивам реального Муравьева. (Безусловно, настоящий Муравьев был психически болен – справедливо заслужив прозвище «безбашенного главкома», – и действительно был злодеем, устроив резню в Киеве, но вряд ли даже он в наркотическом бреду палил в ночь из пулемета на бронепоезде, хохоча злодейским смехом, и тащил пленных гимназистов танцевать вальс под «Сопки Маньчжурии»). Притихшие перед его безумием пленники выглядят действительно растерянными – и когда расстрел вырывает их из этого дурного сна, камера не смакует последствия, отказываясь даже в финале низводить реальную страшную жертву до пустого символизма.

Драма минимальными средствами

У фильма «Круты 1918» небольшой бюджет по меркам исторического экшна (именно так его позиционировали) – около $2 млн. Конечно, к особенностям постановки и монтажа возникает много вопросов – должен ли агент Берг (Томек Собчак) драться в стиле Нео, а Олекса Савицкий (Андрей Фединчик) выхватывать оружие в стиле Клинта Иствуда, и стоит ли перебивать его беседу с девушкой неожиданным фокусом на (не слишком кинематографичных) кружках? Но к драматически важным моментам создатели проявили более скрупулезное внимание: прежде всего, в «Крутах» отлично выставлен свет – даже если с необходимостью стробоскопических «приходов» Муравьева можно поспорить, реализация нареканий не вызывает. Прекрасно смотрится и сцена столкновения лицом к лицу Берга с отцом Андрея и Олексы, генералом Савицким (Владимир Филатов) на фоне экспрессивно подсвеченного огромного распятия.

Музыкальное сопровождение

Чем украинские фильмы могут похвастаться без исключений – так это саундтреком: немного жаль, что мощная композиция группы «Гайдамаки» зазвучала лишь на финальных титрах. «Стежечка» Кристины Соловий, опубликованная за несколько дней до премьеры, тоже звучит в конце картины, сопровождая документальную справку о событиях 1918-го и конкретно о бое под Крутами. По словам самой исполнительницы, дата премьеры символична, потому что текст песни принадлежит перу Ивана Франко. «Песня написана больше пяти лет назад, а слова – в прошлом столетии. Это трепетно и волнующе, что в День соборности Украины они сошлись в одном пространстве и времени, став сопровождением для фильма “Круты 1918”», – поясняет она. И символизм в данном случае никак не отменяет чисто музыкальных достоинств трека.

Несмотря на проблемы, присущие многим украинским драмам последних лет, «Круты 1918» обладает и рядом кинематографических преимуществ. Остается лишь надеяться, что последние со временем окончательно вытеснят первых, и, как часто желают фильмам-выпускникам Госкино, «количество перейдет в качество».

Использованы фотографии: https://www.facebook.com/ kruty1918film/