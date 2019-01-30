👁📽 5 причин посмотреть фильм «Круты 1918»
КиноОбзоры

👁📽 5 причин посмотреть фильм «Круты 1918»

от Telekritika
От Telekritika 113
Главная Кино 👁📽 5 причин посмотреть фильм «Круты 1918»

7 февраля в прокат выйдет фильм Алексея Шапарева «Круты 1918». «Телекритика» побывала на пресс-показе и рассказывает, чем хороша одна из самых ожидаемых украинских кинолент последних лет.

Несмотря на то, что фильм не смог избежать недостатков, от которых страдают многие патриотические проекты последних лет (например, прописанный «для галочки» – или, скорее, «для постера» – женский персонаж, как в «Тайном дневнике Симона Петлюры» и «Позывном “Бандерас”»), у картины есть и множество сильных сторон. Давайте рассмотрим их подробнее.

Привязка к современности

Отсылка к войне на Донбассе могла бы стать слишком очевидной, если бы сценарист Константин Коновалов сделал из нее полноценную рамочную историю. Но герой в камуфляже, показанный со спины в начале фильма, остается лишь молчаливым символом – и хотя во время его финального появления вы уже догадываетесь, чье лицо он явит, такая драматическая прямолинейность не идет во вред картине. Этот солдат, наш современник, листающий дневник из 1918-го, воспринимается скорее не как потомок героя Евгения Ламаха (который и сыграл обоих), а как некий вечный защитник Украины – вроде «ангелов Монса», легенды о которых пересказывали друг другу британские солдаты в том же 1918-м. (Вот только гимназисты, оборонявшие станцию «Круты», в отличие от эфемерных защитников англичан были людьми – даже детьми – из плоти и крови, и потому сцена получается еще более сильной.)

Мастерство молодых актеров

👁📽 5 причин посмотреть фильм «Круты 1918»

Евгений Ламах в роли Андрея Савицкого

В отличие от того же «Тайного дневника Симона Петлюры», «Круты 1918» почти не пострадали от неудачного кастинга (и тот же Петлюра в исполнении Дмитрия Ступки получился на удивление убедительным, не «забронзовевшим»), и грима, если не считать странного отказа одеть героиню Надежды Коверской в костюмы эпохи и убрать «инста-брови». Но лавры, безусловно, полагаются тем, кто исполнил роли непосредственных героев фильма – молодым актерам, сыгравшим студентов и гимназистов.

Простое и открытое лицо Евгения Ламаха (вымышленный студент Андрей Савицкий, превращающийся из пацифиста в воина) в противовес богатырям с квадратными челюстями – это то, чего не хватало украинскому военному кино. Кстати, в этом году Евгений сыграет еще одну главную роль в аналогичном амплуа – в не менее ожидаемом фильме «Черкассы». Не меньшую дань стоит отдать и его соратникам-добровольцам: гимназиста Пипского, спевшего перед расстрелом гимн Украины, сыграл Александр Алексенко, а безымянный польский студент в исполнении Дмитрия Олейника стал героем одного из самых напряженных моментов фильма – перед тем, как метнуть снаряд, он срывающимся голосом читает молитву Богородице – целиком.

Отсутствие «бронзы»

👁📽 5 причин посмотреть фильм «Круты 1918»

Андрей Фединчик в роли Олексы Савицкого

Фильм не делает попытки собрать из неуклюжих, хулиганистых (до поры до времени) мальчишек скульптурную группу: в самом начале они шумят на Софийской площади и флиртуют с девушками, толком не вслушиваясь в мрачные пророчества Грушевского и Петлюры, но и на поле боя не обрастают враз панцирем мужественности. Пожалуй, на фоне этой юношеской несоразмерности войне даже не столь нелепо выглядит одна из самых неудачных ролей фильма – Виталий Салий в образе главкома Муравьева, или, вернее, какого-то комикс-злодея по мотивам реального Муравьева. (Безусловно, настоящий Муравьев был психически болен – справедливо заслужив прозвище «безбашенного главкома», – и действительно был злодеем, устроив резню в Киеве, но вряд ли даже он в наркотическом бреду палил в ночь из пулемета на бронепоезде, хохоча злодейским смехом, и тащил пленных гимназистов танцевать вальс под «Сопки Маньчжурии»). Притихшие перед его безумием пленники выглядят действительно растерянными – и когда расстрел вырывает их из этого дурного сна, камера не смакует последствия, отказываясь даже в финале низводить реальную страшную жертву до пустого символизма.

Драма минимальными средствами

У фильма «Круты 1918» небольшой бюджет по меркам исторического экшна (именно так его позиционировали) – около $2 млн. Конечно, к особенностям постановки и монтажа возникает много вопросов – должен ли агент Берг (Томек Собчак) драться в стиле Нео, а Олекса Савицкий (Андрей Фединчик) выхватывать оружие в стиле Клинта Иствуда, и стоит ли перебивать его беседу с девушкой неожиданным фокусом на (не слишком кинематографичных) кружках? Но к драматически важным моментам создатели проявили более скрупулезное внимание: прежде всего, в «Крутах» отлично выставлен свет – даже если с необходимостью стробоскопических «приходов» Муравьева можно поспорить, реализация нареканий не вызывает. Прекрасно смотрится и сцена столкновения лицом к лицу Берга с отцом Андрея и Олексы, генералом Савицким (Владимир Филатов) на фоне экспрессивно подсвеченного огромного распятия.

Музыкальное сопровождение

Чем украинские фильмы могут похвастаться без исключений – так это саундтреком: немного жаль, что мощная композиция группы «Гайдамаки» зазвучала лишь на финальных титрах. «Стежечка» Кристины Соловий, опубликованная за несколько дней до премьеры, тоже звучит в конце картины, сопровождая документальную справку о событиях 1918-го и конкретно о бое под Крутами. По словам самой исполнительницы, дата премьеры символична, потому что текст песни принадлежит перу Ивана Франко.  «Песня написана больше пяти лет назад, а слова – в прошлом столетии. Это трепетно и волнующе, что в День соборности Украины они сошлись в одном пространстве и времени, став сопровождением для фильма “Круты 1918”», – поясняет она. И символизм в данном случае никак не отменяет чисто музыкальных достоинств трека.

Несмотря на проблемы, присущие многим украинским драмам последних лет, «Круты 1918» обладает и рядом кинематографических преимуществ. Остается лишь надеяться, что последние со временем окончательно вытеснят первых, и, как часто желают фильмам-выпускникам Госкино, «количество перейдет в качество».

Использованы фотографии: https://www.facebook.com/ kruty1918film/

FacebookTwitter
0

Вас так же может заинтересовать

Актер, похожий на Путина, сыграет в фильме, посвященном...

07.09.2018

«Киллджои» и «Вайнона Эрп»: настраиваемся на продолжение популярных...

19.07.2018

Фильм «Эфир» поборется за приз на кинофестивале в...

09.10.2018

Make TV great again: 8 самых ожидаемых американских...

22.05.2018

Почему «Человек-муравей и Оса» – лучший блокбастер будущего...

05.07.2018

В новой серии «Мира Дикого Запада» показали еще...

07.05.2018

Звезда «Скандала» рассказала о причинах успеха сериала

19.04.2018

У актрисы «Района Мелроуз» серьезные проблемы с психическим...

19.06.2018

Вышел первый трейлер байопика о Фредди Меркьюри

15.05.2018

Крестный отец гранжа Нил Янг снимется в сюрреалистическом...

06.02.2018