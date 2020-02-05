ProПрокат: Харли Квинн, возвращение Полански и другие премьеры февраля

Февраль дарит зрителям букет премьер на любой вкус: тут и сумасшедшая Харли Квинн, экранизация книги Джека Лондона и мрачная интерпретация сказки братьев Гримм «Гретель и Гензель», а также участники Каннского кинофестиваля «Особенные» и «Портрет девушки в огне». Что смотреть в кинотеатрах в конце зимы, читайте в нашей подборке.

6 февраля

«Хищные птицы»

В ролях: Марго Робби, Мэри Элизабет Уинстэд, Джерни Смоллетт, Эван МакГрегор, Крис Мессина.

В центре сюжета спин-оффа окажется всеми любимая Харли Квинн, которая рассталась со своим парнем Джокером и собирает собственную команду суперзлодеек. В их числе Бэтгерл, Черная канарейка, Охотница и Рене Монтойя. Девушкам предстоит вступить в схватку с Черной Маской, который является криминальным авторитетом Готэма.

«Портрет девушки в огне»

В ролях: Адель Энель, Ноэми Мерлан, Валерия Голино.

Конец XVIII века в Британи. Художница Марианна приезжает в имение на побережье Франции, чтобы написать портрет дочери его владелицы — Элоизы. Картина нужна, чтобы отправить ее потенциальному жениху Элоизы в Милан. В знак протеста против замужества девушка отказалась позировать, и гостью представляют как компаньонку для прогулок. Проводя все больше времени вместе, девушки начинают чувствовать взаимное притяжение.

«Особенные»

В ролях: Венсан Кассель, Реда Катеб, Елен Венсан.

Фильм основан на реальной истории о двух друзьях, которые в течение 20 лет дарили надежду людям. Сюжет рассказывает о мужчинах, которые возглавляют благотворительные организации и занимаются воспитанием детей и подростков с аутизмом.

13 февраля

«Сенсация»

В ролях: Марго Робби, Николь Кидман, Кейт Маккиннон, Шарлиз Терон.

В промежутках между «Однажды в Голливуде», «Хищными птицами» и грядущим «Отрядом самоубийц 2» Марго Робби снялась в драме, в основу которой легли истории нескольких сотрудниц телеканала Fox News, обвинивших в сексуальных домогательствах генерального директора холдинга Роджера Айлза.

«Еж Соник»

В ролях: Джим Керри, Джеймс Марсден, Тика Самптер.

Экранизация о персонаже из видеоигры Сонике выходит на экраны. Фильм первоначально должен был выйти гораздо раньше, однако фанатам не понравилась рисовка главного персонажа. Из-за чего студии Paramount пришлось переделать практически весь фильм.

Кроме того, недавно трейлер «Ежа Соника» показывали на Super Bowl, а значит, бюджет у картины на промоцию внушительный.

«Голая правда»

В ролях: Дмитрий Ступка, Ксения Мишина, Андрей Джеджула, Слава Каминская, Богдан Юсипчук, Полина Василина.

Нет, это не популярный ромком с Джерардом Батлером и Кэтрин Хэйгл. Это новая украинская комедия в духе итальянской драматической комедии «Идеальные незнакомцы», где лучшие друзья решают на один вечер быть честными друг c другом и читать все свои сообщения вслух.

По сюжету картины восемь друзей приезжают в Одессу на открытие нового развлекательного клуба своего друга. В заведении много комнат, где можно поиграть в «Мафию» или «Крокодила». Однако главная фишка клуба – комната со сверхточным детектором лжи. Друзья решают узнать наиболее интимные тайны друг друга и ситуация становиться довольно напряженной.

20 февраля

«Зов предков»

В ролях: Гаррисон Форд, Ден Стивенс, Карен Гиллан, Омар Си, Бредли Витфорд.

Экранизация повести Джека Лондона с Гаррисоном Фордом в главной роли.

В фильме рассказывается история жизни пса Бака, чья беспечная домашняя жизнь летит кувырком, когда его вдруг похищают из родного дома в Калифорнии и везут к дикому и экзотическому Юкону на Аляске. Действие происходит во времена Золотой лихорадки в 1890-е годы. Новичок в стаи ездовых собак — доставщиков почты, а затем и вожак этой стаи, — Бак переживает массу невероятных приключений, и в конце концов находит свое настоящее место в мире и становится хозяином собственной судьбы.

«Гретель и Гензель»

В ролях: София Лиллис, Сэмми Лики, Элис Крайдж, Джессика Де Гау, Чарльз Бабалола, Йен Кенни.

В мрачную сказку братьев Гримм вписалась звезда фильмов «Оно» София Лиллис. Молодая девушка Гретель ведет своего маленького брата Гензеля в темный лес в отчаянных поисках пищи и работы. Там они встречают злую ведьму.

«Работа без авторства»

В ролях: Том Шиллинг, Себастьян Кох, Паула Бир.

История главного героя – это по сути пересказанная биография немецкого художника Герхарда Рихтера, детство которого пришлось на нацистские годы, что повлияло не только на его жизнь, но и на творчество.

Сюжет фильма рассказывает историю молодого художника Курта Барнета, детство которого пришлось на очень сложные времена, когда в Германии правили нацисты. После войны Барнет жил в ГДР и мечтал переехать в Западную Германию, где он смог бы спокойно творить, не опасаясь жесткой цензуры.

«Переводчики»

В ролях: Ольга Куриленко, Алекс Лоутер, Сидсе Бабетт Кнудсен, Ламбер Вильсон.

История о девяти переводчиках, которых отобрал и запер в бункере жестокий издатель, изолировав их от внешнего мира, чтобы они перевели очень ожидаемую книгу известного писателя в рекордно короткие сроки. Однако кто-то загружает в сеть первые 10 страниц книги и шантажирует издателя. Возникает вопрос: откуда происходит утечка? Внутри бункера разворачивается охота на преступника.

27 февраля

«Офицер и шпион»

В ролях: Жан Дюжарден, Луи Гаррель, Эммануель Сенье.

Новая драма от Романа Полански после шестилетнего перерыва от не особо успешного фильма «Основано на реальных событиях». На этот раз сюжет фильма напоминает тандем Уэса Андерсона и Йоргоса Лантимоса.

Неизменным остается одно – в главных ролях опять жена Полански – Эммануель Сенье.

Сотрудник французской спецслужбы капитан Дрейфус объявлен особо опасным преступником. Он обвиняется в госизмене и шпионаже в пользу Германии. Бывший наставник Дрейфуса Жорж Пикар ведет собственное расследование, чтобы доказать невиновность своего подзащитного.

«Черкассы»

В ролях: Роман Семисал, Дмитрий Сова, Евгений Ламах, Олег Щербина, Руслан Коваль.

2014 год. Минный тральщик «Черкассы», заблокированный российскими войсками в бухте озера Донузлав во время аннексии Крыма, три недели сопротивлялся врагу и стал единственным из 9 украинских кораблей, который не спустил государственный флаг.

«Человек-невидимка»

В ролях: Элизабет Мосс, Оливер Джексон-Коэн, Сторм Рей.

Новый триллер от Ли Уоннела, который писал сценарий к «Пиле». Однако «Человек-невидимка» напоминает атмосферой «Исчезнувшую» с примесью софт-хоррора.

Сюжет разворачивается вокруг женщины, которая не смогла выдержать напряженные отношения с ученым Эдрианом и решила бросить его. Впоследствии он совершает суицид. Но свобода кажется подвохом – молодую вдову начинает преследовать некая невидимая сущность. Женщина подозревает, что «смерть» мужа может быть лишь частью его высокотехнологичного проекта.

«Стволы Акимбо»

В ролях: Самара Уивинг, Дэниэл Рэдклифф, Риз Дэрби, Нед Деннехи.

Нет, это вовсе не серьезный криминал вроде «Карты, деньги, два ствола» Гая Ричи, пусть и название перекликается.

Комедийный боевик с Дэниэлом Рэдклиффом расскажет о разработчике видеоигр Майлзе, которого втянули в кровавый квест. Незнакомцы вломились в дом, прибили к рукам два пистолета и похитили его любимую девушку. Теперь Майлзу придется сразиться с Никс — безжалостной чемпионкой подпольных игр на выживание.

Фото: кадр из фильма «Хищные птицы»

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