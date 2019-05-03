▶ Фильм «Еж Соник» изменят по требованию фанатов
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▶ Фильм «Еж Соник» изменят по требованию фанатов

от Telekritika
От Telekritika 186
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Пожелания фэндома способны повлиять на конечный продукт не только в компьютерных играх, но и в кино. Paramount изменит внешний вид Ежа Соника в грядущем фильме из-за жалоб фанатов.

На днях был презентован трейлер анимационного фильма «Еж Соник». Фанаты одноименной франшизы, существующей с 1991 года, остались недовольны внешним видом персонажа: кому-то не понравились «человеческие» зубы ежика, других же смутило его, с позволения сказать, телосложение – тоже чересчур гуманоидное.

Некоторые высмеивали фанатскую придирчивость:

«Я понял, почему все так бесятся из-за внешнего вида Соника в трейлере. Это потому, что его зубы не похожи на зубы настоящих ежей. Я все исправил, наслаждайтесь», – написал графический дизайнер из Калифорнии Джон Рисинджер, выложив устрашающее фото.

Тем не менее, режиссер фильма Джефф Фаулер прислушался к недовольным. «Спасибо за вашу поддержку. И за критику. Посыл ясен и понятен: вы недовольны дизайном [персонажа] и хотите изменений. Так и произойдет. Все в Paramount и Sega полностью на стороне того, чтобы создать наилучшую версию героя…» – написал он в Twitter.

На данный момент у трейлера «Ежа Соника» 21,7 млн просмотров на YouTube, а количество дизлайков превышает число лайков почти вдвое. Самый популярный комментарий гласит: «День дурака был 29 дней назад. Paramount, вы упустили свой шанс».

Выход фильма запланирован на 8 ноября 2019 года. Его бюджет заявлен в размере $90 млн, и неизвестно, насколько он вырастет из-за необходимости изменить дизайн ключевого персонажа.

На днях кандидат в президенты США Берни Сандерс предложил Disney перераспределить доходы от фильма  «Мстители: Финал» в пользу рядовых работников компании.

Фото: Paramount Pictures

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