▶ Фильм «Еж Соник» изменят по требованию фанатов

На днях был презентован трейлер анимационного фильма «Еж Соник». Фанаты одноименной франшизы, существующей с 1991 года, остались недовольны внешним видом персонажа: кому-то не понравились «человеческие» зубы ежика, других же смутило его, с позволения сказать, телосложение – тоже чересчур гуманоидное.

Некоторые высмеивали фанатскую придирчивость:

I get why everyone is freaking out about how Sonic looks in the trailer. It's because his teeth are not accurate to real hedgehogs.



I fixed it. You're welcome. pic.twitter.com/nUfTE4n5Bt — Jon Risinger (@JonRisinger) April 30, 2019

«Я понял, почему все так бесятся из-за внешнего вида Соника в трейлере. Это потому, что его зубы не похожи на зубы настоящих ежей. Я все исправил, наслаждайтесь», – написал графический дизайнер из Калифорнии Джон Рисинджер, выложив устрашающее фото.

Тем не менее, режиссер фильма Джефф Фаулер прислушался к недовольным. «Спасибо за вашу поддержку. И за критику. Посыл ясен и понятен: вы недовольны дизайном [персонажа] и хотите изменений. Так и произойдет. Все в Paramount и Sega полностью на стороне того, чтобы создать наилучшую версию героя…» – написал он в Twitter.

Thank you for the support. And the criticism. The message is loud and clear... you aren't happy with the design & you want changes. It's going to happen. Everyone at Paramount & Sega are fully committed to making this character the BEST he can be... #sonicmovie #gottafixfast 🔧✌️ — Jeff Fowler (@fowltown) May 2, 2019

На данный момент у трейлера «Ежа Соника» 21,7 млн просмотров на YouTube, а количество дизлайков превышает число лайков почти вдвое. Самый популярный комментарий гласит: «День дурака был 29 дней назад. Paramount, вы упустили свой шанс».

Выход фильма запланирован на 8 ноября 2019 года. Его бюджет заявлен в размере $90 млн, и неизвестно, насколько он вырастет из-за необходимости изменить дизайн ключевого персонажа.

На днях кандидат в президенты США Берни Сандерс предложил Disney перераспределить доходы от фильма «Мстители: Финал» в пользу рядовых работников компании.

Фото: Paramount Pictures