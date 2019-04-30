💵 Берни Сандерс призвал «Мстителей» платить работникам Disney

Выручка от «Мстителей: Финал» составила $1,2 миллиарда после первого уик-энда, что послужило опорой для поста Сандерса, сенатора-демократа от штата Вермонт и кандидата в президенты. Он отметил крупную зарплату генерального директора Disney Боба Айгера в $65,6 млн, что в 1400 раз больше, чем зарабатывает обычный сотрудник компании. Об этом пишет Hollywood Reporter.

What would be truly heroic is if Disney used its profits from Avengers to pay all of its workers a middle class wage, instead of paying its CEO Bob Iger $65.6 million – over 1,400 times as much as the average worker at Disney makes. https://t.co/NrcFSk4LZc — Bernie Sanders (@SenSanders) April 29, 2019

Сандерс регулярно критиковал Disney, летом похвалив профсоюзных работников Walt Disney World Resort после того, как они получили минимальную зарплату в $15 на переговорах с голливудским гигантом.

Ранее внучка Уолта Диснея раскритиковала заработные платы топ-менеджеров компании.

Фото: Marvel Studios