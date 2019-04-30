💵 Берни Сандерс призвал «Мстителей» платить работникам Disney

Выручка от «Мстителей: Финал» составила $1,2 миллиарда после первого уик-энда, что послужило опорой для поста Сандерса, сенатора-демократа от штата Вермонт и кандидата в президенты. Он отметил крупную зарплату генерального директора Disney Боба Айгера в $65,6 млн, что в 1400 раз больше, чем зарабатывает обычный сотрудник компании. Об этом пишет Hollywood Reporter.
Сандерс регулярно критиковал Disney, летом похвалив профсоюзных работников Walt Disney World Resort после того, как они получили минимальную зарплату в $15 на переговорах с голливудским гигантом.
Ранее внучка Уолта Диснея раскритиковала заработные платы топ-менеджеров компании.
Фото: Marvel Studios